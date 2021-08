Het weer van dinsdag: vanmiddag regen

Vanochtend wordt de bewolking vanuit het noordwesten dikker en vanmiddag gaat het regenen en motregenen. In de regen is het slechts 16 graden. De westenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht is het bewolkt en druilerig met soms wat lichte regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 14. De westenwind waait zwak of matig, windkracht 2 tot 4.

Woensdag is een overwegend grijze dag en is het druilerig met soms nog wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt hoger uit met in de middag 19 of 20 graden. Er waait een matige westenwind, kracht 3 of 4.

VOORUITZICHTEN

Donderdag heeft de bewolking de overhand, op vrijdag komt de zon weer wat vaker tevoorschijn. Op beide dagen kan er een bui voorkomen. In het weekend laat de zon zich geregeld zien en op zaterdag blijft het droog. Op zondag bestaat er later op de dag kans op een onweersbui. Eerst is het 19 tot 21 graden, in het weekend wordt het warmer met op zondag maxima tussen 21 en 24 graden.