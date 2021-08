Huisartsenpost overspoeld met onnodige belletjes en bezoeken; campagne met acteur John Buijsman als 'hulpmiddel'

"Mensen bellen met hele kleine kwalen: ingegroeide teennagels, aambeien, haarwortelpijn. Klein leed dat over het algemeen weinig gezondheidsrisico's met zich meebrengt", zegt Henk Hoogervorst, voorzitter van de Kring Rotterdam van de Landelijke Huisartsenvereniging, over de grote druk op de huisartsenposten in de regio.

Een campagne met de Rotterdamse acteur John Buijsman moet duidelijk maken wanneer wel en wanneer niet naar de huisartsenpost (HAP) gebeld moet worden. De HAP is er voor spoed. "Tachtig procent van de hulpvragen bij de huisartsenpost zijn niet spoedeisend", legt Hoogervorst uit. "Die andere twintig procent wil je graag zien, daar zijn we voor en daar wil je je tijd en energie op kunnen richten."

John Buijsman zegt in de video: "We weten van voren niet meer hoe we van achter de telefoon op moeten nemen, ik krijg er een loopoor van." Het is een grappig filmpje met een belangrijke boodschap, zegt Hoogervorst die een forse toename ziet van het aantal telefoontjes na versoepelingen van de coronamaatregelen. "Die toename zagen we ook voor corona, in de coronatijd was het laag, mensen waren blijkbaar toch in staat hun zorgvragen zelf op te lossen."

Gezond verstand

De druk op de huisartsenposten zorgt ervoor dat mensen die echt zien zijn, soms heel lang moeten wachten voordat ze iemand aan te telefoon krijgen. Mensen hebben geen geduld om te wachten tot ze naar hun huisarts kunnen met kleine kwalen. 's Avonds en in het weekend wordt de huisartsenpost vaak gebeld met niet-spoedeisende klachten. Hoogervorst roept op het gezond verstand te gebruiken: "Een ingegroeide teennagel is geen spoed, een kind met koorts is lastiger."

Hoogervorst verwijst naar de website en app thuisarts.nl waar mensen zelf een eerste beoordeling kunnen doen: "Een kind met koorts is lastig want dan zit je met een ziek kind, maar het is voor ons geen alarmteken. Op thuisarts.nl staat praktisch en duidelijk beschreven wat alarmtekenen zijn."

De website en app zijn gemaakt door de beroepsvereniging van huisartsen. "Als je meerdere alarmtekenen hebt, dan moet je overleggen", aldus Hoogervorst. "We willen er zijn voor de mensen die ziek zijn. Als er heel veel telefoontjes komen en mensen naar de post komen dan gaat de aandacht ook naar de groep die dat eigenlijk niet nodig heeft."

Bekijk hier de boodschap van John Buijsman: