Holland Acht-stuurvrouw Eline Berger kijkt met een 'zwaar, pijnlijk en enorm moeilijk' gevoel terug op de Olympische Spelen

Sinds april dit jaar is Berger de vaste stuurvrouw van het paradepaard van de Nederlandse roeivloot, bestaande uit acht mannelijke roeiers. Ze is de opvolger van Aranka Kops, die in 2019 begon als eerste vrouwelijke stuurvrouw van de Holland Acht ooit. "Ik vind het mooi dat wij daar een voorloper in zijn en als relatief klein land het voortouw nemen door te zeggen: wij gaan daar gewoon een vrouw neerzetten, want die is op dit moment eigenlijk gewoon beter dan alle mannelijke opties", vertelt Berger.

De carrière van Berger begon zeven jaar geleden bij de Rotterdamse Studenten Roeivereniging Skadi. "Totaal niet met de intentie om naar de Olympische Spelen te gaan eigenlijk", vertelt ze. "Je loopt hier binnen en drinkt een biertje, maar wel met de olympische ringen op de muur achter de bar. Dan word je gaandeweg geïnspireerd door iedereen om je heen, waardoor ook bij jou die olympische droom gaat groeien."

Geen trots

In Tokio maakte Berger eind vorige maand op 24-jarige leeftijd haar debuut op de Olympische Spelen. Met een vijfde plek in de finale stelden de roeiers van de Holland Acht, met stuurvrouw Berger, uiteindelijk teleur. "We zijn niet een heel stabiel presterende ploeg geweest afgelopen jaar. Ik weet honderd procent zeker dat iedereen aan boord alles heeft gegeven in de finale en dat we op dat moment ons beste hebben laten zien. Maar dat was gewoon niet goed genoeg. En dat is enorm frustrerend, want je weet dat het op een andere dag wél goed genoeg had kunnen zijn. Zwaar, pijnlijk en enorm moeilijk."

Tekst gaat verder onder de foto.

Eline Berger op de voorgrond in actie met de Holland Acht, tijdens de Olympische Spelen | Foto: Pim Waslander/Orange Pictures

Voor Berger gaat het daardoor 'nog wel even duren' voor ze met trots terug kan kijken op haar eerste Spelen. "De verschillen zijn zo klein. Als alles net wat anders was gegaan had je wel op het podium kunnen staan. Dat is heel zwaar om mee te leven."

Parijs

Over drie jaar krijgen de roeiers van de Holland Acht een herkansing, op de Spelen van Parijs. Maar of dat weer met Berger als stuurvrouw zal zijn, valt nog te bezien. "Ik denk dat ik eerst een stukje afstand nodig heb. Het was een enorm intensieve ervaring, op alle soorten manieren. Het was een prachtig doel om überhaupt de Spelen te bereiken, ik denk dat ik nu even op vakantie moet gaan en alles op me moet laten inwerken. Dan ga ik rustig weer trainen en kijken of Parijs er voor mij in zit."

Bekijk hieronder de hele reportage met stuurvrouw Eline Berger.