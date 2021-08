Excelsior haalt ervaring binnen met komst van middenvelder Chacón

Excelsior heeft zich versterkt met Michael Chacón. De 27-jarige centrale middenvelder tekent een contract voor twee jaar in Rotterdam-Kralingen. Begin dit jaar speelde Chacón nog bij het Colombiaanse Atlético Nacional, daarvoor was hij bij FC Emmen, sc Heerenveen én FC Dordrecht al jarenlang in Nederland actief.

Na jaren in de jeugdopleiding van Heerenveen maakte Chacón in 2015 zijn profdebuut bij FC Dordrecht, waar hij uiteindelijk twee seizoenen speelde en in ruim vijftig wedstrijden tot vijf doelpunten kwam. In de zomer van 2017 vertrok Chacón naar FC Emmen, waar hij onder meer ruim twee seizoenen in de eredivisie speelde.

"Ik merkte meteen dat Excelsior zich in mij had verdiept en mij echt graag wilde hebben", vertelt Chacón. "In deze coronatijd valt het niet mee en ik wilde het liefst snel duidelijkheid. Excelsior wilde mij die geven en omdat er sprake was van wederzijds vertrouwen, was voor mij de keuze snel gemaakt. Het is prettig als je als speler vertrouwen voelt en dat wil ik op het veld laten zien."

"Excelsior heeft bovendien ambities en die heb ik natuurlijk ook", vervolgt de middenvelder. "Je gaat altijd voor het hoogst haalbare en ik heb alle vertrouwen in deze groep. Er zit veel potentie in de ploeg, dat bleek ook tegen Roda JC. In die wedstrijd liet Excelsior veel strijd zien. Dat strijden zit van nature ook in mijn bloed, maar er zitten ook gewoon goede voetballers in deze groep. Excelsior is geen ploeg die de bal zo maar even hard naar voren knalt. We willen allemaal omhoog naar de eredivisie en het is aan ons allemaal om dat samen te laten zien."