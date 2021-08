Jahanbakhsh traint mee bij Feyenoord en lijkt fit voor eerste confrontatie met Elfsborg

Feyenoord speelt komende donderdag in de vierde voorronde van de Conference League eerst in de eigen Kuip tegen Elfsborg, een week later is de return in Zweden. Als Feyenoord Elfsborg net als FC Drita en FC Luzern over de knie legt, plaatsen de Rotterdammers zich voor de groepsfase van de Conference League.

De openbare training van Feyenoord genoot dinsdagochtend veel belangstelling. Zo stond er een lange wachtrij voor trainingscomplex 1908, waar uiteindelijk slechts 250 supporters naar binnen mochten.

Verdediger Lutsharel Geertruida trainde nog altijd buiten apart van de groep. Feyenoord hoopt nog steeds dat hij zijn contract verlengt.