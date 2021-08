Deze kasteelruïne is een verborgen pareltje in Hillegersberg

De resten van dit kasteel uit de dertiende eeuw zijn te vinden in Rotterdam-Hillegersberg. Tijdens de Kabeljauwse twisten rond de veertiende en vijftiende eeuw is het kasteel vernield. De overgebleven ruïne is altijd blijven staan en nu te vinden op de begraafplaats van de Hillegondakerk.

De kerk staat op een zandheuvel, waar de begraafplaats omheen ligt. Er liggen op deze plek vele notabelen uit Rotterdam begraven, zoals leden van de deftige families Mees, Hoboken en Pierson.

'Mensen zijn altijd een beetje verrukt als ze hier komen'

"Het gonst hier van de verhalen", vertelt koster Frans van Vliet. "Het is een prachtig plekje in Rotterdam. Het is wat verborgen", geeft hij toe. Vroeger was Huis ten Berghe omgeven door land, tegenwoordig staan er huizen rondom de plek. "Mensen die op zoek zijn en dit aantreffen, zijn altijd wel een beetje verrukt van de plaats van de kerk en begraafplaats. Dat geldt ook voor de kleine details."

Huis ten Berghe in Rotterdam-Hillegersberg | Foto: Rijnmond

Vroeger werden overledenen nog in de kerk begraven, vanaf ongeveer 1830 mocht dat niet meer. "Maar het kerkbestuur dacht dat mensen die wat te besteden hadden, graag een mooi plekje wilden hebben voor het nageslacht om een bezoekje aan te brengen. Toen hebben ze in de ruïne keldergraven gemetseld", legt Van Vliet uit. Tot de dag van vandaag worden er mensen op deze plek begraven.

Op de begraafplaats worden soms nog graven geruimd. "Maar de botten gaan nooit weg", zegt Van Vliet. "Ze blijven in het verzamelgraf dat hier ligt."

Koster Frans van Vliet in Huis ten Berghe | Foto: Rijnmond

Omdat de ruïne wat aan het zicht onttrokken is, gaan er volgens Van Vliet veel mensen aan voorbij. De koster zegt dat bezoekers altijd even binnen kunnen kijken. "Je kunt je even wanen hoe het vroeger hier was", vertelt hij enthousiast.