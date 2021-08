Eindelijk! Het amateurvoetbal is komend weekend terug: 'Ik ben dolgelukkig dat we weer mogen spelen'

Toen er vorig jaar oktober een streep doorging, was het lang de vraag wanneer de amateurvoetbalcompetities weer zouden mogen beginnen. Komende zaterdag is het eindelijk zover. Uiteraard is Rijnmond daarbij met het radioprogramma Zuid-Holland Sport, waarin we samen met Omroep West verslag doen van de topamateurs uit de regio.

"Ik heb wedstrijden spelen zeker gemist ja", vertelt Barendrecht-middenvelder Joey Jongman, na de oefenwedstrijd tegen Excelsior Maassluis van afgelopen weekend. "Het afgelopen jaar hebben we eigenlijk alleen maar getraind. Je traint naar wedstrijden toe, maar als je die dan niet hebt wordt het wel zwaar. Ik ben dolgelukkig dat we weer mogen spelen."

"Het was volhouden en zorgen dat je zo fit mogelijk blijft, en toch ook het plezier erin houden", vertelt Vincent van den Berg van Excelsior Maassluis. "Maar dat is lastig zonder wedstrijden." Trainer Dogan Corneille vult zijn spits aan: "Het was pittig. In het seizoen 2019-2020 speelden we nog meer dan tien wedstrijden, maar dat waren er vorig seizoen maar vier. Daarbij kwamen er ook nog eens heel veel wisselingen over wat nou wel en niet mocht."

"In het begin ga je daar zo goed mogelijk in mee, door bijvoorbeeld met vier- of tweetallen te trainen. Maar als je die jongens al bijna hand in hand het complex op ziet komen, ga je toch een beetje spelen met de regels."

Richard Elzinga, trainer van BVV Barendrecht, noemt het afgelopen jaar 'dramatisch'. "Ik heb eerder al geroepen dat ik respect heb voor mijn spelers. Ik heb vroeger zelf ook gespeeld en ik denk dat ik het sneller had opgegeven dan deze jongens, want die hebben in de coronaperiode eigenlijk nog prima getraind."

Vanaf zaterdag beginnen alle competities dus weer. ASWH, Excelsior Maassluis en Jong Sparta spelen in de tweede divisie tegen respectievelijk TEC, IJsselmeervogels en De Treffers. In de derde divisie spelen BVV Barendrecht en SteDoCo tegen HSV Hoek en Sportlust'46.

Zuid-Holland Sport begint zaterdagmiddag om 14:00 uur op Radio Rijnmond en duurt tot 18:00 uur.