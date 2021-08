Hugo vs Hugo: Krimpense wethouder negeert brief van minister in wmo-kwestie

De gemeente Krimpen aan den IJssel houdt vast aan een inkomenstoets voor mensen die gebruik willen maken van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De gemeente negeert hiermee een brief van minister Hugo de Jonge, die stelt dat wethouder Hugo van der Wal en het college in strijd met de wet handelen. Ze mogen volgens de minister geen rekening met het inkomen houden.

Hugo de Jonge was duidelijk in de brief die hij een paar weken geleden stuurde na een eerder gesprek met de Krimpense wethouder. De Rotterdamse minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schrijft dat er voor gemeenten geen ruimte is om eigen financiële middelen van inwoners mee te wegen. Het voeren van inkomensbeleid is en blijft een verantwoordelijkheid van het Rijk, aldus de minister.

De Jonge meldde dinsdag aan de Tweede Kamer dat hij als minister verantwoordelijk is om gemeenten aan te spreken als zij zich niet aan de wet houden en hun beleid doorzetten. Naast Krimpen gaat het om Leusden. De minister heeft de verantwoordelijk wethouders verzocht om vóór 15 oktober hun beleid aan te passen. "Mochten deze gemeenten hiertoe niet voornemens zijn, dan beraad ik mij op vervolgstappen", schrijft De Jonge aan de kamer.

Pot snel leeg

Wethouder Hugo van der Wal betreurt het besluit van de minister. Eén van de redenen van het besluit van de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel was dat de pot met geld te snel leeg was. Van der Wal: "We willen de wmo betaalbaar en beschikbaar houden. In plaats van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaalt iedereen nu 19 euro in de maand. Dit is zonder te letten op iemands inkomen. Nu is het zo dat iedereen die huishoudelijke hulp aanvraagt, dit automatisch krijgt. Om te zorgen dat de wmo betaalbaar én beschikbaar blijft voor de mensen die het écht nodig hebben, is er nu een inkomenstoets.”

Hugo van der Wal zegt dat hij veel positieve reacties krijgt van inwoners. “Veel mensen vinden het vreemd dat iemand die zelfredzaam is en een particuliere schoonmaakhulp heeft gehad nu op kosten van de gemeenschap huishoudelijke hulp krijgt. Ik ben daarop verschillende keren aangesproken. Ik kreeg kaarten en berichtjes met boodschappen als: moedig dat u dit aanpakt, houd vol, enzovoorts,” aldus de wethouder.

Het is nu aan minister Hugo de Jonge om te besluiten of hij verdere stappen neemt tegen het besluit van de gemeente Krimpen aan den IJssel en Leusden.