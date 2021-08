Politie ziet verband tussen verschillende schietpartijen in wijk Feijenoord

Zeker dertien schietpartijen op mensen en woningen hebben in de afgelopen drie maanden plaatsgevonden in Rotterdam-Feijenoord. Zowel de politie als de inwoners uit de wijk maken zich zorgen over dit geweld. Een woordvoerder van de politie laat weten: "Er zijn incidenten die op zichzelf staan, maar we veronderstellen ook wel dat een aantal zaken verband met elkaar heeft."

Daarnaast lijken de incidenten, waarbij woningen worden beschoten in de wijk, ook erg op elkaar. Inmiddels is er een aantal aanhoudingen verricht en verwacht de politie er meer te kunnen doen. "Die aanhoudingen zijn in een aantal gevallen met elkaar in verband te brengen. Maar je ziet dat het nog niet stopt (de beschietingen), dus we zijn er nog niet mee klaar."

'Liefst wil ik verhuizen'

De afgelopen drie weken zijn er in zeer korte tijd schietincidenten geweest op de Persoonsdam, Feijenoordhaven, de Persoonshaven, Nassaustraat en de Vuurplaat in de wijk. Een café-eigenaar, die al bijna 30 jaar in Feijenoord woont, maakt zich zorgen. "De politie hoort hier iets aan te doen. Zelf weet ik niet wat ik zelf zou moeten doen. Het liefst wil ik verhuizen", zegt hij.

Niet alleen in Rotterdam, maar ook in Schiedam was het drie weken geleden raak. Toen werd een man op de Loeffstraat doodgeschoten. Dit slachtoffer bleek een neef van de café-eigenaar te zijn. "De laatste vijf jaar is het hier hetzelfde als Texas", zegt hij. "Terwijl het vroeger hier juist heel gezellig was. Dan gingen we samen voetballen. We werkten ook gezellig samen."

Beschietingen van de afgelopen maanden in de wijk Feijenoord | Foto: Rijnmond

'Voel me een beetje onveilig hier'

Een andere buurtbewoner zag een jongen met een capuchon wegrennen nadat er geschoten werd op een woning tegenover zijn huis. "Ik zat 's avonds televisie te kijken en opeens hoorde ik zeven schoten. Mijn zus dacht dat het vuurwerk was, maar dat kon het niet zijn." Nadat de Rotterdammer naar buiten keek zag hij zeven gaten in het raam van de overburen. "Ik zag een jongeman met capuchon wegrennen, maar ik zag hem helaas niet goed."

Twee dagen later gebeurde er opnieuw een schietincident in de wijk. "Ik voel me een beetje onveilig hier. Dit is echt ongewoon." Toch wordt er volgens de buurtbewoner niet heel veel onderling gepraat over de schietincidenten. "Mijn buurman wist er wel iets meer over. Het ging over een liquidatie in Schiedam en een wraakactie hier. Maar voor de rest weet ik niet zo veel hierover."

(Tekst loopt door onder de foto)

Woning beschoten aan de Vuurplaat | Foto: Rijnmond

Drugsgerelateerd geweld

Als we vragen naar de vermoedelijke aanleidingen voor de schietpartijen, dan komt er bij de wijkbewoners één woord naar boven: drugs. "Er hoeft hier iets maar te gebeuren of er wordt een pistool gepakt. Kinderen van 15 tot 20 jaar lopen hier met een mes of pistool op zak", zegt de café-eigenaar.

Een derde omwonende merkt dat jongeren met drugshandel snel geld willen verdienen. "De jeugd weet niet wat ze moet doen met hun leven en is gevoelig voor mannen met mooie auto's." Toch denkt hij dat er genoeg kansen voor jongeren zijn. "Maar zij kiezen voor een andere weg. Je kunt er veel geld mee verdienen, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Je kunt in de gevangenis belanden, er verslaafd aan raken of zelfs eraan dood gaan. Het is sowieso niet een lang leven beschoren."

Dertien schietincidenten in Feijenoord

De politie zegt het eveneens zorgelijk te vinden dat er in vijf weken dertien schietincidenten in de wijk Feijenoord hebben plaatsgevonden, maar kan ze nog niet goed duiden. "Daar moet verder onderzoek naar verricht worden. Maar we houden alle opties open en we zetten maximaal in."

Als gevraagd wordt of er een verband zou kunnen zijn tussen de schietincidenten in Feijenoord en de dodelijke schietpartij aan de Loeffstraat in Schiedam, zegt de politiewoordvoerder: "Dat gerucht ken ik, maar daar kan ik niets op zeggen en dat heeft te maken met de fase van het onderzoek. Maar het zou kunnen en dat onderzoeken we ook."