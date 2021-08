Eindfeest voormalig discotheek Alcazar gaat niet door wegens corona: 'Het is niet anders'

De organisatie liet weten naar meerdere mogelijkheden te hebben gekeken, maar wilde het evenement het liefst binnen organiseren. Dat is tot in ieder geval 1 november niet toegestaan. Een kleiner feest of een feest verspreiden over meerdere dagen was voor de organisatie geen optie.

"We kwamen met de burgemeester tot de conclusie dat er geen mogelijkheden waren in de regelgeving", zegt mede-eigenaar Jacob Streefkerk. "En weer uitstellen met de mogelijkheid dat het later wellicht weer niet door kan, dat is geen optie. We zijn heel erg teleurgesteld dat het zo eindigt, maar het is niet anders."

Veelbezochte discotheek

Alcazar was een populaire uitgaansgelegenheid in de jaren '80 en '90. De discotheek ging in 2010 failliet. Vervolgens werd het een zalencentrum en restaurant, maar dat sluit nu de deuren. Op de plek van Alcazar in Puttershoek moeten woningen verrijzen.

Mensen die al kaarten hadden voor 'Alcazar: The Final Reunion' krijgen hun geld terug.