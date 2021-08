Vier personen zijn vannacht aangehouden in Capelle aan den IJssel na een melding over een schietpartij.

De politie ontving rond 3:00 uur een melding over een ruzie die aan de gang was aan de Klepperdans. Toen de politie een kijkje ging nemen, werd bij vier verdachten in de auto aan de Capelseweg een vuurwapen gevonden. Het is niet duidelijk of er met het wapen is geschoten.

De verdachten zijn aangehouden door de politie.