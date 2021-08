Vier aanhoudingen na schietpartij in Capelle aan den IJssel

Vier personen zijn vannacht aangehouden in Capelle aan den IJssel na een melding over een ruzie waarbij een harde knal is gehoord aan de Klepperdans.

De politie ontving rond 2:45 uur een melding over een ruzie op de Klepperdans waarbij werd geschoten. Vier verdachten zouden daarna snel in een auto zijn gestapt en weg zijn gereden. De politie heeft de auto aangehouden op de Capelseweg en vond daarbij een vuurwapen in de wagen.

Met behulp van een speurhond hebben agenten later een kogelhuls gevonden op de Klepperdans. De politie doet sporenonderzoek, onder andere op het wapen en de huls. Mensen in het zit van camerabeelden of verdere informatie worden gevraagd contact op te nemen met de politie.