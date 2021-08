Kosten voor transport container van China naar Rotterdam vertienvoudigen in ruim een jaar tijd

Het afgelopen jaar zit het niet mee in de wereld van de zeetransport. Eerder dit jaar blokkeerde het schip de Ever Given het Suezkanaal en daarna volgde ook nog de volledige sluiting van de Yantian-haven in China. Inmiddels is de gedeeltelijke sluiting van de Chinese haven van Ningo de zoveelste druppel. Dat is ook te merken in de prijs die de consument betaalt. "We moeten overbieden", vertelt Van Hal. "Er zijn bijvoorbeeld honderd plaatsen op een containerschip, maar de rederij heeft een aanvraag voor 250 containers." Dan gaat een plek naar de hoogste bieder. "Als je bereid bent 14.000 euro te betalen, maar de buurman 15.000 dan is de keuze snel gemaakt."

Daarnaast wordt hard gewerkt aan andere mogelijkheden om de producten te vervoeren, zoals vervoer vanaf andere havens en het vastleggen van termijncontracten. Die contracten geven nog enige zekerheid. Maar waar normaal gesproken wordt onderhandeld over tarieven en periodes, gaat het nu vooral om het handhaven van voorwaarden van termijncontracten. "Als je vijftig containers mag verschepen, dat ze niet nu zeggen: toch veertig. Dat gebeurt geregeld helaas. Daar kun je weinig aan doen, uiteindelijk is het de rederij die het schip weggeeft."

Het is lastig te zeggen wanneer het gebrek aan transportcapaciteit ten einde is. Volgens Van Hal gaat het al gauw om een tekort van 20 à 30 procent. Rederijen bestellen wel containerschepen bij, maar voordat zo'n schip helemaal af is en goedgekeurd ben je drie jaar verder. "De schattingen wanneer dat klaar is, lopen uiteen. Als er nog een coronasluiting bij komt in een haven dan loopt het weer op. Maar de verwachtingen zijn pas na het Chinees Nieuwjaar, in februari."