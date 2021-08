Evenementenbranche loopt in Rotterdam protestmars tegen 'zwabberbeleid van dit kabinet'

Net als in andere steden in het land wordt zaterdag in Rotterdam de protestmars 'Unmute us' gelopen tegen het coronabeleid voor festivals, nachtclubs en evenementen. Op initiatief van de evenementenbranche wordt er gedemonstreerd tegen het "willekeurige kabinetsbeleid". Aziz Yagoub, organisator van onder meer het Kralingse Bos Festival en eigenaar van club Annabel, trekt de protest-kar in Rotterdam.

Volgens Yagoub leeft de frustratie over het beleid bij veel mensen. "Bezoekers, artiesten, leveranciers. Dat komt ook door de beelden van voetbalstadions en het onbegrip dat bij de Grand Prix 70.000 bezoekers mogen langskomen. Daar is zelfs de komst van een camping aangekondigd. Dan snap ik wel dat mensen nu echt klaar zijn met het zwabberbeleid van dit kabinet." Het toestaan van bezoekers in een voetbalstadion en bij de Grand Prix staat volgens Yagoub in schril contrast met beleid voor de overige evenementenbranche. Meerdaagse festivals zijn niet toegestaan en voor andere evenementen geldt een maximale capaciteit van 750 bezoekers met een coronabewijs.

"Ik kan het niet uitleggen", vervolgt Yagoub. "Met poppodium Annabel zijn we na zestien, zeventien maanden twee weekenden open geweest. Ik vind het oneerlijk om de schuld daarvan alleen bij de organisaties of bezoekers te leggen. Het kabinet heeft daar ook haar excuses over gemaakt. Dan zou je moeten leren van die excuses, maar ze gaan verder met het beleid."

Als alles goed gaat is er vanaf 20 september nergens meer 1,5 meter afstand nodig. Dan kun je met toegangsbewijzen weer festivals organiseren. Dat is ongeveer over een maand. Heeft een protestmars nog wel zin nu? "Er gaat na 20 september niet zo veel gebeuren vermoed ik. Nachtclubs, discotheken en grote binnenlocaties blijven zelfs dicht tot 1 november. Dit kabinet is een beetje meester aan het worden in bepaalde evenementen en locaties verkapt weigeren. Er moet gewoon duidelijkheid komen."

Yagoub hoopt dat het aankomende protest landelijk wat in beweging zal brengen. "Er is eigenlijk maar één hele simpele vraag. We willen vanaf september met onze gehele branche volwaardig opengaan. Ondanks dat we niet dezelfde lobby hebben als de KNVB of de Grand Prix in Zandvoort." Als de vergunning rondkomt zal de protestmars zaterdag om 14:00 uur van start gaan.