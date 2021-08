Slot rekent op Jahanbakhsh tegen counterploeg Elfsborg: 'Hopelijk krijgen we dat wedstrijdbeeld dit seizoen vaak'

Alireza Jahanbakhsh is inzetbaar voor Feyenoord in de play-offs van de Conference League tegen Elfsborg. Trainer Arne Slot laat op de persconferentie weten dat hij ook zal starten met de aanvaller uit Iran, mits die geen terugslag krijgt op de laatste training.

Jahanbakhsh ontbrak tegen Willem II vanwege liesklachten. Dat was vooral uit voorzorg, ook met oog op het eerste duel in het tweeluik met de Zweden. De verwachting in De Kuip is dat Elfborg niet naar Rotterdam gaat komen om het spel te maken, maar dat zij de bal aan Feyenoord zullen laten. Om dan zelf uit de tegenstoot alsnog de meeste goals te maken.

"Ze hebben van de laatste tien wedstrijden er acht gewonnen en twee gelijk gespeeld," vertelt Slot. "De Zweedse competitie is in Nederland niet heel bekend, maar ze staan vrij kort achter Malmö, dat nu op de drempel van de Champions League staat. Het is altijd lastig vooraf om iets te zeggen over de krachtsverhoudingen. Voetbal hangt af van momenten, die vallen voor ons de laatste wedstrijden positief uit."

Het is niet een wedstrijdbeeld dat de trainer van Feyenoord vreest. Sterker nog, het is hoe hij het de wedstrijden het liefste ziet verlopen dit seizoen. "Ik hoop dat dit het hele seizoen gaat gelden voor Feyenoord. Zoals een wedstrijd gaat verlopen. Dat wij een tegenstander onze wil opleggen door heel dominant aan de bal te zijn. Dan weet je dat je met name daarin heel goed moet zijn, in het voorkomen van de counter. Maar laten we daar nu juist al wekenlang veel aandacht aan besteden. Maar ik kan alvast vertellen, als wij nog 34 of 40 wedstrijden gaan spelen, dan gaat dat ook weleens niet optimaal zijn. Maar behoudens Drita-thuis geven wij maar weinig kansen weg."

Justin Bijlow langer vast bij Feyenoord, Conteh wordt verhuurd

Vlak voor de persconferentie met Slot maakte Feyenoord het nieuws bekend dat het contract met doelman Justin Bijlow wordt opengebroken en verlengd, tot de zomer van 2025. Het is iets waar Slot natuurlijk, net als de speler zelf, blij mee is.

"Hij zei dat voor hem heel mooi nieuws is. Ik denk dat het vooral voor ons mooi is dat zo'n goede keeper voor zo'n lange tijd is vastgelegd. Het geeft ook de beleidsmatige keuze aan die hier de laatste maanden gemaakt is. Er zijn 12 voetballers weggegaan en dat heeft een heleboel geld vrijgespeeld. Daar hebben wij vijf spelers voor teruggehaald en het overige geld hebben wij gestoken in het verlengen van de contracten van Sinisterra, Kökcü, Malacia en Bijlow. Wij zijn er blij mee dat die jongen hebben gekozen om te verlengen."

Ook met Geertruida gesproken. "De moeilijkheidsgraad bij hem is hoger, omdat hij een aflopend contract heeft. Spelers die al langer doorlopen zijn vaak iets sneller genegen om een nieuw contract te tekenen. Het is zijn goed recht om ja of nee tegen ons voorstel te zeggen. Maar wij zien hem zeker in dat rijtje spelers, we zien graag dat hij verlengd."

Christian Conteh speelt dit seizoen in elk geval niet meer bij Feyenoord. Hij wordt op huurbasis gestald op het tweede niveau in Duitsland bij Sandhausen.

