Vrijdag op Radio Rijnmond: Casper van Eijck ontmoet Hugo Borst

In de serie gesprekken die Casper van Eijck maandelijks voert op Radio Rijnmond is het dit keer de beurt aan Hugo Borst. Komende vrijdag zitten vanaf 18:00 uur de twee Rotterdammers tegenover elkaar in de studio in de Lloydstraat.

Hugo Borst en Casper van Eijck zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze leerden elkaar kennen in de jaren tachtig bij Sparta. Door de jaren heen hebben ze veel met elkaar gedeeld. De basis voor een goed gesprek is dus in ruime mate aanwezig.

Borst is een begenadigd schrijver, Van Eijck een zeer kundig arts. Hun 'zwakke plek' is dat ze gek zijn van voetbal. Borst heeft zijn emoties en soms zelfs woede richting scheidsrechters, trainers en bestuurders die in zijn ogen Sparta iets aan doen niet altijd onder controle. Zo schold hij ooit arbiter Bossen na een wedstrijd de huid vol en schreef hij na de degradatie van de Kasteelclub in 2010 het boek 'waarom ik Aad de Mos haat.' Van Eijck is het andere uiterste, die zal je nooit op een woede-uitbarsting betrappen. Zijn passie voor voetbal is er echter niet minder om.

In het radioprogramma De Verdieping wordt het vrijdag vanaf 18:00 uur een gesprek over het leven en over muziek. Want dat is waar Van Eijck bij zijn gasten altijd naar op zoek gaat; de liefde voor muziek en de betekenis in het leven. Eerder ging hij over deze onderwerpen al het gesprek aan met onder andere Giovanni van Bronckhorst, Rene van der Gijp, Loes Luca en Diederik Gommers.