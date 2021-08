Extra TV Rijnmond Sport in teken van voorbereiding Feyenoord op belangrijk duel tegen Elfsborg

Feyenoord hoeft nog één horde te nemen om de groepsfase van de nieuwe Conference League te bereiken. De Rotterdammers spelen donderdag de heenwedstrijd tegen het Zweedse Elfsborg in De Kuip, om het volgende week in Boras af te kunnen maken.

Vanwege het grote belang van deze wedstrijden is er deze woensdag, de dag voor de wedstrijd, een extra aflevering van Rijnmond Sport op TV Rijnmond. We hebben unieke beelden van de tegenstander en een analyse van Geert den Ouden. De voormalig spits speelde enkele jaren in de Zweedse competitie bij Djurgardens en volgt het Zweedse voetbal daardoor nog altijd.

Ook zie je de laatste voorbeschouwingen van trainer Arne Slot en keeper Justin Bijlow op de wedstrijd in De Kuip. De uitzending begint rond 17:15 uur en wordt daarna nog ieder uur herhaald.

Op de wedstrijddag zelf mis je natuurlijk niets van het duel. Onze radiouitzending begint om 19:00 uur en de aftrap van de wedstrijd is één uur later.