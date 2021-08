Zweedse Feyenoord-tegenstander Elfsborg onder de loep: 'Ze zullen zich aanpassen, maar niet ingraven'

Geert den Ouden speelde een aantal jaar in Zweden bij Djurgårdens. De huisanalist van Rijnmond volgt het Zweedse voetbal nog altijd en weet dus wat Feyenoord te wachten staat in het tweeluik met Elfsborg om de groepsfase van de Conference League te bereiken.

"Elfsborg staat niet bekend als een team dat alleen maar ballen naar voren trapt," vertelt Den Ouden. "Anders wordt je ook geen tweede in Zweden en win je geen uitwedstrijden, zoals afgelopen weekend bij Hammerby. Het is een club die zelf ook wil voetballen."

Toch sluit Den Ouden niet uit dat de Zweden zich net iets anders zullen opstellen dan normaal. Feyenoord wordt gezien als een grote club die zelf het spel wil maken, terwijl het in Europa meestal speelde tegen counterploegen uit Oost Europa. "Voor Elfsborg is het heel uniek om de groepsfase van een Europees toernooi te halen. (Dat gebeurde in 2013/2014 voor het laatst red.) Daarom denk ik dat zij niet zullen schromen om zich aan te passen aan Feyenoord en dus iets defensiever te spelen. Het is sowieso een team met fysieke sterke spelers, ervaring aangevuld met talent, zoals Rasmus Alm die het goed doet."

