Dakloos zonder toekomstperspectief: dit zijn de verhalen van arbeidsmigranten in Rotterdam

Het is 's ochtends rustig bij het Balkon aan de Maashaven. Twee mannen liggen te slapen op de bankjes die er staan, terwijl een ander tweetal met hengel in de hand een maaltijd bij elkaar probeert de vissen. Een laatste zit op de grond en kijkt hoe de schepen voorbij varen. Alle vijf zijn ze dakloos. Eén van de mannen op de bankjes wordt wakker, terwijl de vissers hun hengel inpakken en vertrekken. Hij doet zijn ochtendbehoefte tegen een elektriciteitskastje en keert argwanend terug naar de bank.

In ruil voor een paar sigaretjes spreekt hij, in gebroken Engels en Nederlands, wat woorden over zijn situatie. Na 13 jaar werken in Nederland belandde hij op straat doordat hij ongeschikt werd verklaard. Wanneer hij naar de reden wordt gevraagd, wijst hij naar zijn been met een gele glimlach. Eerst kon hij nog terecht bij de Maassilo voor een slaapplek, maar sinds die is gesloten kan dat niet meer. Daarom zit hij hier. Veel meer wil hij niet kwijt, en een foto staat hij alleen toe als zijn gezicht niet in beeld komt.

'Soms pakken ze zelfs een meerkoet'

Verderop, in het Zuiderpark, zijn de dakloze arbeidsmigranten een bekend gezicht. Een visser die in de vroegte van de ochtend langs het water zit, zegt dat de daklozen een dagelijkse verschijning zijn. "Dan zitten ze daar in de bosjes", zegt hij terwijl hij naar een strook bomen wijst. "Ze drinken vaak veel, dus ik probeer ze een beetje te vermijden. Ze vreten hier ook alle vissen op, en soms pakken ze zelfs een meerkoet."

Een speurtocht in het struikgewas van het Zuiderpark levert al snel resultaten op. Het is niet moeilijk om te zien waar de daklozen verblijven. Ze laten sporen achter: lege bierblikken, condoomverpakkingen, bleekstrips voor tanden, slaapzakken, schoenen en zelfs menselijke uitwerpselen. Ook is goed te zien waar vuurtjes worden gestookt. In deze natte, gure zomermaanden is het makkelijk om te begrijpen waarom. Op één vermoedelijke slaapplek wordt zelfs een halve meerkoet aangetroffen.

Elders in het park, achter het afgesloten clubgebouw van Honkbalclub Portland Poema's, heeft een andere dakloze arbeidsmigrant zijn kleren uitgehangen over het hek. Ook ligt er een koffer en een tas met wat spullen, maar de eigenaar is nergens te bekennen. Clubvoorzitter Wim van der Hout is het inmiddels wel gewend dat er daklozen in de omgeving rondhangen. "Zolang ze hier niet de boel slopen, vind ik het niet heel erg. Ik vind dat ieder mens recht heeft op een dak boven zijn hoofd", vertelt hij.

(Tekst gaat verder onder foto)

Een dakloze heeft zijn kleding uitgehangen achter het clubgebouw van de honkbalclub | Foto: Tenny Tenzer

Het clubgebouw, dat uit 1965 stamt, is al een jaar afgesloten en gaat binnenkort tegen de vlakte. In oktober moet dan een nieuw clubgebouw verrijzen, dat een verzamelplek voor de buurt moet worden waar bewoners 's ochtends een kop koffie komen drinken. Wat Wim betreft zijn de daklozen dan ook meer dan welkom, maar moeten ze niet voor overlast zorgen.

De afgelopen tijd heeft de club wel vaker te maken gehad met daklozen in de omgeving. "Het is wel eens erger geweest", vertelt Wim. "Ze hebben ook wel eens de leidingen gesloopt, waardoor we geen water hadden." Ook vertelt hij hoe hij recentelijk een drietal uit het clubgebouw moest zetten nadat ze 's nachts hadden ingebroken om daar te slapen.

Begrip voor de situatie van de dakloze MOE-landers heeft Wim wel: "Deze mensen worden hier naartoe gehaald om voor weinig geld te werken, moeten betalen voor hun onderkomen, en komen daarna op straat te staan zonder hulp. Ze worden gewoon uitgebuit."

Het verhaal van Janusz

De Poolse Janusz, zelf voormalig dakloze arbeidsmigrant, is innig bekend met de problematiek die speelt onder die groep. Tijdens de zomer van 2019 belandde Janusz op straat. Terwijl hij al rokend door het park loopt haalt hij herinneringen op aan die tijd. "Als het regende, en ik niet op de bank kon slapen, zocht ik een plekje zoals dit", zegt hij, wijzend naar de houten brug naast het strandje in het park.

"Tijdens de eerste nachten was ik bang. Bang om te slapen. Bang om beroofd te worden. Bang om in elkaar geslagen te worden", vertelt hij. Hij merkt hoe zijn angsten hem 's nachts parten spelen. "De geluiden van de natuur, van de eenden en de kikkers: 's nachts lijkt het alsof je alles dubbel hoort."

(Tekst gaat verder onder video)

Janusz belandde niet zomaar op straat. Zijn verhaal begint net als dat van vele anderen daklozen met een verslaving. "Een beetje drugs, een beetje drank. Dat was het. Ik raakte mezelf kwijt", vertelt hij al zuchtend. Ook zijn portemonnee werd gestolen, met daarin onder andere zijn identificatiebewijs en reisdocumenten. Wanneer hij uiteindelijk zijn baan - en daarmee ook zijn woning - verliest, is de ellende compleet. Omdat Janusz uit Polen komt, heeft hij geen recht op nachtopvang.

Het leven op straat is hard, zeker wanneer het buiten koud en guur is. Janusz leert zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving, hoe zwaar het ook is. "Ik gebruikte mijn jas om in te schuilen en om op te warmen", legt hij uit. "Na een tijdje op straat begon ik het normale leven te missen. Ik was er klaar mee. Klaar met het daklozenbestaan."

Janusz weet zich uiteindelijk toch te herpakken. Wanneer hij eindelijk zijn belangrijke documenten en pasjes weet te vervangen, gaat het snel. "Zodra ik nieuwe pasjes kreeg, was het makkelijk om een werkplek en woonplek te vinden." Inmiddels heeft hij een baan als schoonmaker voor industriële machines en een woning in Oud-Charlois.

"Ik heb weer goede moed", vertelt hij glimlachend. "Ik blijf groeien, telkens weer. Ik ga nooit meer op een bank in het park slapen."

(Tekst gaat verder onder foto)

Inmiddels gaat het een stuk beter met Janusz | Foto: Tenny Tenzer

Het verhaal van Norbert en Karolina

In het park slaapt ook het jonge Poolse stel Norbert en Karolina. Sinds 3 weken verblijft het stel noodgedwongen in een klein tentje. Hun enige bezittingen verbergen ze in de nabijgelegen bosjes onder een laag takken. "Anders wordt het gestolen als we naar de stad gaan", legt Norbert uit. Hun eten verwarmen ze met een kleine barbecue.

Slechts een paar maanden geleden werkt het stel nog in Venlo, maar na een maand houdt het werk daar op. Norbert en Karolina zeggen nog zeker 1000 euro van hun voormalige werkgever te krijgen voor twee weken werk. Dat zou de werkgever hebben ingehouden omdat Karolina nog geen burgerservicenummer heeft.

Na Venlo trekt het stel naar Spijkenisse om daar aan het werk te gaan. Ze hebben weer even een dak boven hun hoofd, maar wanneer Karolina na twee weken haar hand bezeerd in een bedrijfsongeluk en tijdelijk niet meer kan werken, moeten ze eruit. "Ik bood nog aan om het geld voor haar onderdak uit mijn loon te halen, maar dat mocht niet", legt Norbert uit.

Terug naar Polen wil het stel ook niet. Daar wacht niemand op ze. Ook willen ze hier een toekomst opbouwen. "We kunnen hier meer geld verdienen. We hoeven alleen maar te wachten tot haar hand is genezen, en dan kunnen we weer aan het werk. Dat willen we ook", legt Norbert uit.

(Tekst gaat verder na de reportage)

In Rotterdam wordt het stel geholpen door stichting Barka, een belangenbehartiger voor dakloze arbeidsmigranten uit de MOE-landen, die hen aan nieuw werk probeert te helpen. Ook worden ze ondersteund door straatarts Marcel Slockers, die een ziekenhuisbezoek voor hen regelt en zich ontfermt over de hand van Karolina. Langzaamaan komt er verbetering in de situatie, maar de onzekerheid die hen boven het hoofd hangt zorgt voor veel stress. "De stichting helpt ons waar mogelijk, maar ze zijn beperkt in wat ze kunnen doen", zegt Norbert.

In het Zuiderpark komen Norbert en Karolina ook in aanraking met andere arbeidsmigranten. Een ander stel heeft een plek in een leegstaand huis zonder stromend water of elektriciteit. Norbert vertelt hoe de houdingen van de arbeidsmigranten kunnen variëren. "Wij willen gewoon werken en eerlijk ons geld verdienen. Zij willen dat niet. Zij zeggen dat werken voor idioten is, maar dat snap ik niet."

Na bijna een maand op straat komt er goed nieuws voor het stel: er is nieuw werk voor ze gevonden. Op zaterdag 21 augustus mogen ze hun intrek nemen in een zogeheten 'Polenhotel' voor arbeidsmigranten in Alphen aan den Rijn. Hoe de werkzaamheden er precies uit zullen zien, weten ze nog niet zeker. Voor Norbert en Karolina maakt dat niks uit. "Ik ben zo gelukkig. In ons tentje kunnen we niks. Dit maakt me zo blij."

Gevraagd naar zijn toekomstperspectief kan Norbert alleen maar hopen. "We houden van Rotterdam. Het is een prachtige stad, en willen hier graag lang blijven", zegt hij enthousiast. "Als het kan willen we hier graag een leven beginnen. Misschien wordt Karolina wel mijn vrouw", lacht hij.

(Tekst gaat verder onder foto)

Norbert en Karolina | Foto: Tenny Tenzer

Het verhaal van Boris

Waar de dakloze periode van Norbert en Karolina gelukkig slechts van relatief korte duur lijkt te zijn, zijn er ook tal van verhalen waar dat niet het geval is. Zo ook bij Boris (niet zijn echte naam) die al zeker zes jaar op straat leeft. Boris komt uit voormalig Joegoslavië, en belandde op straat na een bedrijfsongeluk. Daarnaast zit hij ook al jaren verstrikt in de lange nasleep van een rechtszaak tegen de werkgever waarbij het ongeluk plaatsvond.

Ondanks zijn vele jaren op straat is Boris welbespraakt en ziet hij er verzorgd uit: zijn kleren zijn gewassen, zijn nagels schoon en hij ruikt naar deodorant. Aan zijn Nederlands is niks op te merken en alleen een licht accent verraadt dat hij oorspronkelijk uit de Balkan komt. Ook is hij goed op de hoogte van het laatste nieuws. Zo vindt hij het vervelend dat jongeren niet naar de clubs kunnen gaan.

Boris weet dat hij niet voldoet aan het typische beeld dat men heeft van dakloze MOE-landers. “Dat komt omdat ik me goed verzorg en geen drugs doe. Hooguit af en toe een jointje”, zegt hij.

Boris brengt zijn dagen door met wandelen en lezen. Hij begint 's ochtends met een douche bij opvangcentrum De Ontmoeting, en zijn kleren laat hij wassen bij de Pauluskerk. Overdag gaat hij vaak naar de bibliotheek. "Ik wandel wel 30 kilometer per dag", zegt hij trots.

In de winter kon Boris 's nachts nog terecht bij de Maassilo, maar die opvang is inmiddels gesloten. Nadat de Maassilo sloot moest hij op zoek naar een nieuwe plek op. Volgens Boris is slapen in het centrum geen optie, omdat hij daar waarschijnlijk weggestuurd wordt. Daarom hebben hij en een groep andere daklozen de randen van de stad opgezocht. Nu slaapt hij samen met twee Roemenen en een Hongaar op een geïmproviseerde kampeerplaats onder een viaduct, verscholen tussen de braamstruiken.

(Tekst gaat verder onder foto)

De slaapplek van Boris en zijn kompanen | Foto: Tenny Tenzer

De slaapplek ziet er georganiseerd uit. Op de grond liggen matrassen en kleedjes, met daarop slaapzakken, schoenen en tassen met het weinige bezit dat de mannen nog hebben. Een enkeling heeft een campingstoeltje weten te bemachtigen. Boris is de enige met een netjes opgemaakte slaapplek.

Hoewel Boris er het beste van probeert te maken, heeft hij weinig vooruitzichten. “Het is een marteling om hier te slapen. Er is veel herrie en ongedierte. Soms lopen de ratten over mijn slaapzak en word ik wakker met naaktslakken op mijn gezicht”, zucht hij.

Zijn jaren op de straat hebben weinig goeds gedaan voor zijn vertrouwen in de instanties die hem zouden moeten helpen. In de toekomst wil hij daarom naar Zuid-Europa trekken. Of dat hem gaat lukken is nog maar de vraag. "Het is daar in ieder geval wel warmer."