Bijlow verlengt bij Feyenoord tot 2025: 'Het is voor iedereen goed dat ik heb bijgetekend'

Vlak voor de persconferentie voorafgaand aan het duel met Elfsborg werd het nieuws naar buiten gebracht. Een glunderende Bijlow sprak trots over de contractverlenging bij de club, waarvan hij als kleine jongen al supporter van was. "Ik heb de hele jeugdopleiding doorgelopen en iedereen kent het verhaal dat ik al lang supporter ben. Het is voor iedereen goed dat ik heb bijgetekend, denk ik. Ik ben heel blij met het vertrouwen en dat we er uit zijn gekomen. Ik wil het hoogst haalbare halen en dat begint bij Feyenoord."

Bijlow zit in de voorselectie van het Nederlands elftal en kan onder Louis van Gaal mogelijk zijn debuut gaan maken voor Oranje. "Bijlow: "Zeker met een nieuwe bondscoach geeft het meer kans om erbij te zitten. Ik moet het zelf laten zien. Volgende week vrijdag is de definitieve selectie, dus ik zal de komende wedstrijden goed moeten spelen."

Grote toekomst

"Justin wordt een grote toekomst voorspeld", laat technisch directeur Frank Arnesen weten aan Feyenoord.nl. "Week in week uit bewijst hij al zijn waarde voor de ploeg op de momenten dat dat nodig is. En hij wordt alleen maar beter. Het is mooi om te zien dat na eerder Orkun Kökcü, Luis Sinisterra en recenter Tyrell Malacia nu weer een jeugdige speler zich voor langere tijd aan de club verbindt. Dit is goed voor die jongens, die zich hier nog uitstekend kunnen door ontwikkelen, en het past ook goed in het beleid dat Feyenoord wil voeren."

Met Bijlow onder de lat bereidt Feyenoord zich voor op het duel met Elfsborg. Donderdagavond trapt Feyenoord om 20:00 uur in de eerste wedstrijd van het tweeluik met de Zweden. De winnaar plaatst zich voor de groepsfase van de Conference League. De uitzending van Radio Rijnmond Sport begint om 19:00 uur.

