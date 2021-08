Einde van een tijdperk: grand café Engels was al dicht, nu is het sierlijke logo ook van de gevel

"We zien elkaar bij Engels", is zo'n zin waarschijnlijk door heel veel Rotterdammers is uitgesproken. Voor de deur van Grandcafé Engels op de hoek van het Weena en het Stationsplein in Rotterdam is jarenlang een vaste afspreekplek in de buurt van het Centraal Station.

Maar dit bekende café is niet het eerste van de familie Engels in Rotterdam. Al in 1884 opent C. Engels zijn eerste café in de 1e Middellandstraat. In het dan nieuwe Beursgebouw aan de Coolsingel doet Engels voor de Tweede Wereldoorlog de catering.

café Engels aan de 1e Middellandstraat in Rotterdam | Foto: familie Engels

Na de oorlog vestigt Engels zijn grand café in het gloednieuwe Groothandelsgebouw. Dat is één van de eerste wederopbouwgebouwen in Rotterdam.

Al een jaar voor de officiële opening van het Groothandelsgebouw gaan de deuren van Engels open. Dat is in 1952. Op 3 juni 1953 wordt het Groothandelsgebouw door koningin Juliana geopend.

“Mijn vader zat in het verzet en al die verzetsmensen kwamen na de oorlog naar Engels”, vertelt Els van der Vloed-Engels. “Die verzetsmensen zijn trouwe klanten gebleven.”

Groothandelsgebouw in juni 1952 | Foto: Harry Pot/Nationaal Archief

Els van der Vloed-Engels is samen met haar man Willem van der Vloed en broer Frans Engels de laatste generatie van de familie Engels die het grand café heeft bestierd. In 2013 verkochten ze hun aandelen. Een jaar later vertrok de familie voorgoed uit de zaak. Els van der Vloed-Engels is er opgegroeid: “Officieel kwam ik er in 1970 werken, maar ik was er natuurlijk altijd al.”

Het publiek bij brasserie Engels was heel gevarieerd, weet Van der Vloed-Engels nog: “Van moeders met kinderen die een kopje koffie kwamen drinken tot zakenmensen en mensen die naar de bioscoop gingen en nog even wat wilden drinken.”

Engels heeft in de gloriejaren zeven restaurants in het Groothandelsgebouw. Zo was er onder meer een Spaans en ook een Hongaars restaurant. Daarnaast waren er feestzalen en werden ruimtes voor congressen verhuurd. In de jaren '80 wordt Engels hofleverancier.

In 1988 kreeg Engels het predicaat hofleverancier (midden: Els van der Vloed-Engels) | Foto: familie Engels

“De naam Engels blijft denk ik wel voortleven in Rotterdam”, zegt Van der Vloed-Engels. “Zoveel mensen hebben er herinneringen aan.” Zelf heeft ze ook goede herinneringen aan haar lange horecatijd: “Het leukste vond ik om de mensen blij te maken. Wij deden alles voor de gasten.”

En gasten doen ook iets terug. Kunstenaar/zanger Herman Brood was regelmatig bij Engels te vinden. Els van der Vloed-Engels stuurt ons een foto van een kunstwerk dat Brood heeft gemaakt voor de eigenaren heeft gemaakt.

Herman Brood kwam vaak bij Engels | Foto: familie Engels

In 2014 is er dus een einde gekomen aan het familiebedrijf Engels. De nieuwe eigenaren hebben de naam een paar jaar aangehouden, maar nu is het echt gedaan met 'Engels' in het Groothandelsgebouw. Na de eerste lockdown in 2020 is de brasserie al niet meer opengegaan. En nu is ook het logo met de sierlijke letters van het pand.

Het sierlijke logo van Engels dat nu voorgoed van het Groothandelsgebouw is verdwenen | Foto: familie Engels

De vierkante verticale letters op de hoek van het Groothandelsgebouw zijn nog wel te zien. Het kleine neon logo met de sierlijke letters zou de familie wel willen hebben: “Het is het authentieke logo. Die sierlijke letters stonden ook op menukaarten en de visitekaartjes en dergelijke.”

In Museum Rotterdam zou het grote logo van de andere gevel, niet misstaan. In de collectie zijn ook de lichtreclames van bijvoorbeeld Nighttown en de Cosmobar opgenomen. Directeur Ingrid de Jager laat weten dat Engels een begrip in de stad was en dat de gevelletters daarom best bij het toekomstige museum zouden passen: “Maar met enige reserve, want het hangt er vanaf in welke staat het is.” De familie Engels zou het leuk vinden als het museum het logo zou opnemen.

Maar helaas is het onduidelijk waar de gevelreclame is gebleven. Een woordvoerder van de (Amerikaanse) eigenaar van het Groothandelsgebouw kan niet zeggen waar het is. Op de locatie van Engels komt een nieuwe horecazaak. De eigenaar wil daar nog niet veel over zeggen.

Groothandelsgebouw met grandcafé Engels in 1984 | Foto: Lex de Herder/Stadsarchief Rotterdam

Familie Engels op het dakterras (vlnr Els, Frans sr, Willem van der Vloed, staand Frans jr) | Foto: familie Engels

Interieur Engels (1970) | Foto: Ary Groeneveld/Stadsarchief Rotterdam

