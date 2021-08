Twee nieuwe aanhoudingen in zaak Zwijndrechtse koffermoord

De politie doet onderzoek in de Aalbersestraat in de Crabbehof in Dordrecht | Foto: JBMedia

De twee worden verdacht van betrokkenheid bij het ombrengen van de 29-jarige dakdekker en het wegmaken van het stoffelijk overschot. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De 25-jarige man die eerder is aangehouden zit nog steeds vast. Ook deze verdachte zit in volledige beperkingen. Het lichaam van Alvarez werd maandag 2 augustus in stukken gevonden in koffers in een auto aan de Allbersestraat in Dordrecht. Hij was eerder als vermist opgegeven.

De 25-jarige verdachte zit dan al vast. Hij is donderdag 29 juli aangehouden na een vechtpartij op de galerij van de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht. De man bekent dan een levensdelict te hebben gepleegd.