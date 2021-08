De Maze gaat weer het Rotterdamse water op: 'We noemen het geen rondje om de kerk'

Chris van Doorn bestuurt het schip vol trots. De 72-jarige kapitein is inmiddels achttien jaar werkzaam op de Maze. Voor en tijdens zijn periode op het vaartuig maakten veel hoogwaardigheidsbekleders een tochtje over het Rotterdamse water. "Op visite, op uitnodiging van de gemeente Rotterdam", vertelt Van Doorn. "Maar dat maak je niet elke dag mee. Het is wel leuk om hen aan boord te hebben."

Kijk hieronder naar de reportage over De Maze. De tekst gaat verder onder de video:

Sinds kort heeft De Maze een nieuwe eigenaar: horecaondernemer David Biersteker. Het was zijn jongensdroom om deze boot in zijn bezit te hebben. "Je ziet het aan de lijnen, het is een heel mooi en klassiek ontwerp. Alles op deze boot is klassiek erin getimmerd." Tijdens de Wereldhavendagen van 3 tot en met 5 september kan een rondvaart met het schip worden gemaakt.

Geen 'rondje om de kerk'

De Maze is een bekende verschijning, jarenlang verscheen het als boegbeeld van de gemeente en het Havenbedrijf. "Met allerlei evenementen was het schip erbij. Veel mensen kennen het schip, ook vanwege de ligplaats in de Veerhaven. De Maze is echt een Rotterdams icoon", legt Biersteker uit.

Van Doorn kan niet wachten om met het schip te vertrekken. Hoewel de kapitein al jaren met De Maze op het Rotterdamse water vaart, gaat de route hem nooit vervelen. "Wij noemen het niet een 'rondje om de kerk' (zoals op het spoor, red.). De Rotterdamse haven is geen minuut hetzelfde. Er is altijd wel wat anders of bijzonders te zien." Een rondje nostalgie, knikt Van Doorn instemmend. "En dat doen we graag!"