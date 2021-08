Weer van vandaag: grijze dag met motregen

Er waait een matige wind uit het westen. Vanavond en vannacht heeft de bewolking de overhand en blijft het vrijwel droog. Het koelt af naar 13 tot 16 graden en de zwakke tot matige wind komt uit het zuidwesten.

Morgen komt af en toe de zon tevoorschijn en bestaat er in de loop van de dag kans op een regenbui. De matige zuidwestenwind ruimt in de middag naar het westen. De temperatuur loopt op naar 21 of 22 graden.

Vooruitzichten

Op zaterdag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden. In de nacht naar zondag en zondag overdag trekken vanuit het zuidwesten regen- en onweersbuien over onze regio. Het wordt dan in de middag 20 graden. Maandag is er slechts af en toe zon met een paar buien en wordt het 21 graden. Vanaf dinsdag krijgen we een aantal dagen van droog weer met zonnige perioden en een middagtemperatuur van 22 graden.