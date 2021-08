Politie tast nog in duister naar identiteit dode man in woning Rotterdam-Zuid

In een woning aan de Jan Ligthartstraat is een dode man aangetroffen. | Foto: JBMedia

In Rotterdam-Zuid is in de nacht van woensdag op donderdag een man waarschijnlijk door geweld om het leven gekomen. De politie vond het lichaam van de man in een woning aan de Jan Ligthartstraat. De politie weet nog niet om wie het gaat.

De politie was naar de straat gegaan vanwege een melding over een vechtpartij. Op een galerij troffen agenten twee ruziënde mannen aan, waarna in de woning de dode man werd gevonden. "Het vermoeden bestaat dat de mannen betrokken zijn bij de dood van de man", zegt een politiewoordvoerder.

De twee vechtende mannen zijn 28 en 32 jaar. Het is nog niet bekend uit welke plaats zij komen. Eén van hen is lichtgewond en behandeld in het ziekenhuis.