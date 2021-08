Conteh op huurbasis van Feyenoord naar SV Sandhausen

Feyenoord heeft aanvaller Christian Conteh verhuurd aan SV Sandhausen, dat uitkomt in de Duitse 2e Bundesliga. De 21-jarige aanvaller kwam in Rotterdam vorig seizoen niet verder dan twee invalbeurten.

Conteh werd vorige zomer door Frank Arnesen gehaald van FC St. Pauli, maar kon mede door blessureleed geen indruk maken. Bij Feyenoord heeft Conteh een contract tot de zomer van 2024. In zijn geboorteland kan hij hopelijk wel rekenen op speeltijd. 'Ik ben een speler die graag voetbalt en wedstrijdtraining nodig heeft. Ik hoefde niet lang na te denken over een overstap'', zegt Conteh op de website van Sandhausen. "Ik ben zeer gemotiveerd en weet dat ik het team kan helpen met mijn kwaliteiten."

"Met Christian zijn we erin geslaagd een jonge, dynamische speler aan te trekken die beide aanvallende flanken in kan vullen", vult Sandhausen-trainer Stefan Kulovits aan. "Hij kent de 2e Bundesliga al uit zijn tijd bij FC St. Pauli. We zien een enorm potentieel in hem dat hij hopelijk samen met ons kan benutten."

