Monique en Arjen werden 37 jaar geleden smoorverliefd in discotheek Alcazar: 'De plek zit in ons hart'

Het was 5 oktober 1984 toen Monique (52) en Arjen (57) elkaar leerden kennen op de dansvloer in Alcazar. Ze werden tot over hun oren verliefd en groot fan van de discotheek in Puttershoek. Nu gaat die voorgoed dicht, en dat doet pijn: “Alcazar zit in ons hart en gaat daar nooit meer uit.”

Eigenlijk was Monique niet zo’n grote fan van de discotheek waar je bij binnenkomst wordt verwelkomd door harde dreunen van U2 of Madonna. Haar beste vriendin Esmeralda daarentegen, die last had van flink wat liefdesverdriet, kon een goede dansavond wel gebruiken. Monique moest mee uit.

'Ik ga uit in een echte discotheek'

Dus gingen ze, in de bus van Rotterdam-Zuid naar Puttershoek, naar Alcazar. “Best wel een hele trip voor twee bakvisjes van 15 en 16 jaar”, zegt Monique. Ze was zenuwachtig en opgewonden, vertelt ze, naarmate de discotheek dichterbij kwam en de verlichte letters op de zijmuur van het gebouw in zicht kwamen. “Wow, ik ga uit in een echte discotheek!”

De uitgaansavond begon met hoe vele avonden beginnen: muntjes kopen, jassen afgeven bij de garderobe en de dansvloer op. De muziek staat hard, de vrouwen dansen, de meeste mannen kijken toe, en Monique kijkt als meisje van 15 met grote ogen om zich heen. Ze vond het ontzettend indrukwekkend.

Opeens voelde ze een tik op haar schouder. Het is Denny, een vriend van Monique. Hij nodigt haar en Esmeralda uit om aan te schuiven op de U-vormige bank. Meerdere jongens drinken rustig hun drankje en de twee vriendinnen willen wel meedoen. Ze lopen door het feestgedruis achter Denny aan en nemen plaats.

Ontmoeting met Arjen

Monique raakt aan de praat met een ‘hele leuke jongen met wel vijf oorknopjes in zijn oor en een zelfgedraaid shaggie in zijn hand’. Ze dansen, praten, dansen, en nemen aan het einde van de avond afscheid met een lange kus. Een week later ziet ze hem weer, vlinders maken overuren en ook dan ontbreekt een innig afscheid niet.

De man met de vijf oorknopjes heet Arjen. Monique en Arjen zijn dit jaar 37 jaar samen, waarvan 28 jaar getrouwd, en hebben twee dochters. Het doet tekort om te zeggen dat de avond in Alcazar onvergetelijk was, hij was vooral levensbepalend. Ze kwamen er maar wat graag.

Nu sluit de discotheek in Puttershoek voorgoed haar deuren. Voor de eigenaren een rationele en emotionele beslissing, voor Monique en Arjen pijnlijk. “Het is voor ons een hele fijne plek waar we veel plezier hebben gemaakt en goede herinneringen aan hebben. Alcazar zit in ons hart.”

Elke keer als Monique over de provinciale weg naar Puttershoek rijdt en het gebouw met de grote witte letters passeert, dwalen haar gedachten af. Ze voelt zich dan weer even het meisje van 15, in spanning voor de eerste uitgaansavond die zich vulde met veel dansen (en de liefde). "Het is echt een gevoel."