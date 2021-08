Gabbers zijn terug in Rotterdam... in een opera!

Elf jaar geleden gingen ze al eens kaal. Het Rotterdamse performancecollectief URLAND speelde toen de voorstelling 'Gabber Opera' als afstudeerstage. “In 2011 maakten we dit op de toneelacademie in Maastricht", zegt theatermaker Marijn Alexander de Jong. “Toen werkten we voor het eerst samen als performancecollectief. Nu hermaken we de Gabber Opera in exclusief in Rotterdam."

Gabber is een Nederlandse subcultuur die in Rotterdam is ontstaan in de jaren negentig van de 20e eeuw. Op feesten werd gabberhouse gedraaid, een muziekstijl met een snel ritme. Gabber herken je aan de harde, agressieve bassdrum gecombineerd met bombastische elektronische melodieën. Gabberen, de manier van dansen op gabbermuziek, wordt ook wel hakken genoemd.

Griekse tragedie

Al deze gabber-kenmerken komen voor in de Gabber Opera, inclusief de kaalgeschoren koppen. Het haar van de spelers is er nu nog niet af , voorlopig wordt er gerepeteerd in de zaal van Theater Rotterdam. Wat de leden van Urland willen neerzetten is een verhaal geïnspireerd op de Griekse mythologie.

"Het gaat om de Bacchanten van Euripides. Een verhaal van 450 voor Christus. Dat gaat over aanhangers van Dyonisis. Wij zagen een parallel in de gabbers en de gabber cultuur in Rotterdam met de Bacchanten. We gebruiken de beeldcultuur van de gabbers om een universeel verhaal te vertellen over losgaan. En ook over openstaan voor nieuwe ervaringen en verandering, het vinden van nieuwe stijlen en nieuwe vormen. De tragiek van stuk zit hem erin dat niet iedereen open staat voor nieuwe ervaringen", legt De Jong uit.

Gabber Opera | Foto: Sandra Zegarra Patow

“De gabber in dit stuk staat voor de mensheid.” zegt speler en theatermaker Thomas Dudkiewicz die gekleed in zijn Aussie wil benadrukken dat het stuk niet gaat over gabbers. “Het fenomeen gabber is vanzelfsprekend. De gabbers zijn de mensen. Alle mensen zijn even gabbers en wat de gabbers meemaken maakt de hele mensheid mee."

De Jong vult aan: “Maar het is wel hakken, het is wel gabberen. Er zit wel een enorme beat in. En natuurlijk opera maar gesampelde opera want we zingen niet zelf, dat kunnen we helemaal niet niet. Maar we zijn wel geïnteresseerd in de tragiek en in de stijl van opera zeker ook gecombineerd met het fenomeen gabber."

Aussie

Aussies is loszittende sportkleding, vooral gedragen door gabbers. De leden van Urland kregen daarop al meteen commentaar van het Rotterdamse publiek, vertelt Thomas Dudkiewicz: “Op het moment dat we in deze kostuums even buiten voor het theater stonden te praten, toen riepen mensen : 'Hee maar die kleding heeft niks met het theater te maken toch, dit is jullie eigen outfit!' Dus je merkt meteen dat het gewaardeerd wordt dat mensen die onze outfit zien denken van 'Oh yes', dat is fijn hè .”