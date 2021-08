Wéér een boete van de UEFA voor Feyenoord

In de vorige Europese thuiswedstrijd tegen FC Drita kreeg Feyenoord ook al een boete van de ‘UEFA Control, Ethics and Disciplinary body'. Toen was het bedrag 16.000 euro. Het is een optelsom die aardig in de papieren loopt. In het verleden werd Feyenoord bijvoorbeeld ook al gestraft voor het afsteken van vuurwerk.

Het zijn niet eens alle boetes die Feyenoord de afgelopen jaren ontving van de Europese voetbalbond. Supporters kunnen de club helpen door er op toe te zien dat de trappen worden vrijgehouden en door geen vuurwerk af te steken. De wedstrijd tegen Elfsborg begint vanavond om 20.00 uur. Onze radio-uitzending start om 19.00 uur.

