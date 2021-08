Zet Feyenoord donderdag een grote stap richting groepsfase Conference League? Volg het duel met Elfsborg op Radio Rijnmond

De Kuip zal bemand zijn met minimaal 30.000 enthousiaste bezoekers. Twee van hen hebben een Rijnmond-microfoon: Dennis van Eersel en Sinclair Bischop. Vanuit de studio aan het Lloydkwartier doet Bart Nolles de presentatie. De analyse is in handen van Manon Melis. De voormalig international voetbalde ook jarenlang in Zweden en is nu de coördinator van de Feyenoord Vrouwen.

Bij Feyenoord zal Alireza Jahanbakhsh vermoedelijk in de basis starten. Dit betekent dat Jens Toornstra op het middenveld zal spelen, ook omdat Frederik Aursnes nog niet speelgerechtigd is. Op de persconferentie liet Arne Slot weten te waken voor de Zweedse counters.

Feyenoord krijgt de laatste wedstrijden weinig doelpunten tegen. Dat is mede te danken aan doelman Justin Bijlow, die binnenkort zijn handtekening gaat zetten onder een contract dat hem tot de zomer van 2025 aan zijn favoriete club verbindt.

In Podcast Feyenoord wordt er ook vooruitgeblikt op het belangrijke Europese duel van Feyenoord. Gaan de Rotterdammers vanavond een grote stap zetten richting de groepsfase van de Conference League? Je volgt het vanaf 19:00 uur op Radio Rijnmond. En wat verwacht jij van het duel met Elfsborg? Laat het vast weten in de reacties!

