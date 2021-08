Verdachten van 'vergisontvoering' blijven nog zeker drie maanden in de cel

Het zestal zou op vrijdag 6 augustus een man uit Hoofddorp in het eveneens Noord-Hollandse Cruquius hebben ontvoerd. Twee uur later werden de zes mannen in Gouda aangehouden. Het slachtoffer was toen nog onvindbaar.

Al snel werd duidelijk dat het vermoedelijk om een vergissing ging. De Hoofddorper had geen verleden in het criminele circuit.

Politie en justitie brachten vervolgens naar buiten dat de ontvoering mogelijk te maken had met een drugsvangst in de Antwerpse haven. Op 28 juli werd daar 1900 kilo coke door politie en douane ontdekt. De man uit Hoofddorp werd in de nacht van 10 op 11 augustus vrijgelaten in Delft. Hij werd na medisch onderzoek herenigd met zijn familie.

Bijna tegelijkertijd meldde een man uit Alblasserdam zich bij de politie. Hij vertelde dat hij mogelijk het doelwit van de ontvoerders was. Bij zijn bedrijf in Zwijndrecht werd in de nacht van 10 op 11 augustus een poging tot brandstichting gedaan. Die poging mislukte. Wel plaatste de politie vervolgens camera's. Dat kon niet verhinderen dat het pand in de nacht van 13 op 14 augustus alsnog afbrandde nadat er een auto naar binnen was gereden.

Diezelfde zaterdag 14 augustus,werd de woning van het mogelijke doelwit in Alblasserdam op last van de burgemeester gesloten. Een paar dagen later werd ook het huis van familie in Alblasserdam gesloten. De sluiting gebeurde om criminelen die eventueel aanslagen uit wraak willen plegen af te schrikken. De panden worden permanent bewaakt door de politie.