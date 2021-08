Maatregelen Haringvlietbrug gaan maandag écht in: hiermee moet je als weggebruiker rekening houden

Over de maatregelen was veel te doen. In de eerste opzet bleef er in beide richtingen maar één rijbaan open. Hierdoor werden gigantische files voorspeld. Na veel protest is nu besloten alle rijstroken open te houden, weliswaar versmald, zodat er ruimte is voor de handhaving.

Bron: Rijkswaterstaat | Foto: Rijkswaterstaat

De rijstroken zullen wel te smal zijn om auto’s naast vrachtwagens te laten rijden. De rechter rijstrook wordt 2,85 meter en de linker strook 1,95 meter. Hierdoor is het inhalen van vrachtwagens op de brug niet toegestaan. “Of dat gevaarlijke situaties oplevert, dat is koffiedik kijken”, vindt Bart van Pageé van Transport en Logistiek Nederland. “Feit is dat er opstoppingen gaan plaatsvinden, maar de vraag is hoeveel.”

Extra reistijd: ongeveer 30 minuten

De klep van de Haringvlietbrug is aan vervanging toe. Door trillingen komen de klemmen en aluminium platen los. Maar de renovatie staat pas voor 2023 gepland en dus moeten de trillingen de komende tijd worden verminderd om gevaarlijke situaties te voorkomen. Verkeer met een lage snelheid laten rijden scheelt dan volgens Rijkswaterstaat veel ten opzichte van rijden met een hoge snelheid.

Na het besluit om beide rijstroken open te houden lijken de gemoederen in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee wat bedaard. Er wordt nog altijd gelobbyd voor een beter oplossing, zodat de situatie niet twee jaar zo blijft, maar voor nu is het even afwachten wat de impact gaat zijn van de maatregelen zoals ze nu genomen worden.

Rijkswaterstaat gaat uit van ongeveer 30 minuten extra reistijd. Zeker de eerste weken kan er extra hinder ontstaan door bijvoorbeeld vakantieverkeer. Het verkeer zal ook even moeten wennen aan de lagere snelheid en smallere rijbanen.

Weekendafsluiting

Voor komend weekend geldt dat de werkzaamheden vrijdagavond om 21 uur starten. De brug gaat dan richting Rotterdam geheel dicht. Richting Bergen-op-Zoom is de brug alleen gedeeltelijk open vanaf zaterdagochtend 08.00 uur tot zaterdagavond 20.00 uur. Rijden via de parallelbaan is ook dit weekend al niet mogelijk voor gewoon verkeer.

Weggebruikers wordt geadviseerd de omleidingsroutes te gebruiken:

Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17 of A59. De A29, N217 en A16 zijn ook mogelijkheden.

Van Bergen op Zoom naar Rotterdam kun je via de A59/A17, de A16 en de A15. Ook kun je via de A16, N217 en A29.

Verkeer tussen Rotterdam en Zierikzee wordt omgeleid via de A15 en de N57.

In omgekeerde richting, dus van Zierikzee naar Rotterdam, is dit de N57 en de A15.

Bron: Rijkswaterstaat | Foto: Rijnmond

De Kiltunnel is in beide richtingen tijdens het hele weekend tolvrij.

Voorbereid op reis

De gemeenteraad van de Hoeksche Waard onderbrak deze week nog het zomerreces om bijgepraat te worden over de laatste stand van zaken. De raadsleden spraken uit dat ze vinden dat het openbaar vervoer en het spitsmijden nog wat onderbelicht blijft.

Vervoersbedrijf Connexxion waarschuwt reizigers voor grote vertragingen, zeker op de buslijnen 436, 437, 169, 669 en 395. “We hopen dat de hinder en vertragingen mee zullen vallen, onze excuses voor het ongemak”, aldus Connexxion.

Rijkswaterstaat roept automobilisten op om goed voorbereid op reis te gaan. “Check voor vertrek de actuele reisinformatie, reis zoveel mogelijk buiten de spitsen, werk waar mogelijk thuis of kies een alternatieve route.”