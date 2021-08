Voetbalclub Arkel rouwt na overlijden twee leden en hoofdsponsor

Voetbalvereniging ASV Arkel is in rouw nadat de club in een paar dagen tijd twee leden en de hoofdsponsor heeft verloren. De twee leden waren een jeugdlid van zeven jaar en een oud-speler van het eerste elftal.

Het jeugdlid overleed door een noodlottig ongeluk tijdens zijn vakantie in Egypte. De jongen was sinds kort lid van de club.

De oud-speler van het eerste elftal verongelukte vorige week met zijn motor. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De hoofdsponsor is na een ziekbed overleden. Hij was de eigenaar van de Jumbo in Gorinchem. Zijn zoons zijn ook lid van ASV Arkel, de club waar international Frenkie de Jong (Barcelona) is begonnen met voetballen.