Levenslessen vanachter de toog: Ruurd van Wunderbar: 'Ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen'

Ook op bewolkte, regenachtige zomerdagen zijn de terrassen op de Witte de Withstraat goed gevuld. Halverwege de straat vind je Wunderbar, in hetzelfde pand als NRC, maar met een eigen, alternatieve signatuur. Eigenzinnige bezoekers spoelen hier hun veganistische kapsalon weg met halve liters Duits bier. Drijvende kracht achter Wunderbar is Ruurd Bouter (1969): immer goedgemutst en scherper dan zijn kenmerkende, ietwat trage manier van praten, doet vermoeden.

Ruurd heeft er al een half leven op zitten als hij in 2005 vanuit zijn geboorteplaats Gouda in Rotterdam komt wonen, vertelt hij, lurkend aan een sigaret op het terras. “Ik had hier al op de middelbare school gezeten omdat ik in Gouda nergens meer welkom was. Ik vond andere dingen interessanter dan school: tafelvoetbal, in de coffeeshop hangen. En ik lag overhoop met de leraren en leraressen.”

Nadat hij hier zijn Havo heeft afgemaakt, kraakt hij eerst zeven jaar in Gouda. “Ik heb daar een klein jaar een sociëteit gehad, waar ik huisfeestjes organiseerde, zoals de Kameleon. Alleen die moest op een gegeven moment om 2 uur ’s nachts al dicht, maar dat gaat niet als je een danstent bent, dus gingen we stiekem door.”

Na enkele politie-invallen voor geluidsoverlast moet de zaak op last van de gemeente dicht. “Daarna heb ik gezworen nooit meer in de horeca te werken. In plaats daarvan heb ik wonderbaarlijk genoeg negen jaar bij de gemeente Utrecht gewerkt.” Vanuit de postkamer groeit hij door tot commissiesecretaris van de raad. “Een leuke baan en verantwoordelijke functie.” Als hij een leidinggevende krijgt met wie het niet klikt, is zijn carrière als ambtenaar voorbij. “Inmiddels woonde ik al een jaar in Rotterdam en ik had ook wel genoeg van het reizen.”

Een verzameling van allegaar

Als vrijwilliger gaat hij in 2006 bij WORM aan de slag. Een podium, nachtclub en verzamelplaats van allerlei creatieven. “Ik deed van alles, van flyers rondbrengen, tot de kassa en, toch, de bar. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan hè?” WORM zit dan nog aan de Achterhaven in Delfshaven. “Die oude locatie was heel intiem en knus, achter de bar was het erg gezellig. Als we klaar waren hadden we vaak nog ons eigen feestje met draaitafels erbij.”

Na een paar jaar krijgt hij als barhoofd een betaalde functie en in 2011 verhuist hij met WORM mee naar de Witte de Withstraat. “Tijdens de cultuurnekslag van Halbe Zijlstra werden podia geacht om zelf geld te verdienen en werd de Wunderbar verzonnen. Dat is toch iets positiefs dat uit die bezuinigingen is gekomen.” Vanaf dat moment gaat Ruurd fulltime in dienst als kastelein van de Wunderbar.

“Wat ik leuk vind aan het achter de bar staan? Hoe leg je dat uit. Alles! Ik ben blij als mensen het naar hun zin hebben en als ik daaraan kan bijdragen. Daarnaast is dit een leuke omgeving om in te werken, je ziet nog weleens een leuk bandje. Het is echt een verzameling van allegaar, met een filmwerkplaats, galerie, theaterruimte, maar ook heftige soundsystemfeestjes tot in de vroege ochtend.”

WORM voelt als een familie, benadrukt hij. “Enerzijds is er veel verloop en ontmoet je een hoop nieuwe mensen, maar er zijn er ook die hier al langer rondlopen dan ik. Dit is wel een unieke plek in Rotterdam, met de relaxte, ongedwongen sfeer. En het is hier geen dag hetzelfde. Ik heb weleens nagedacht over wat ik anders zou willen doen, maar ik zou niet weten wat dat zou moeten zijn.”

Ruurd kan zich niks anders bedenken dat hij liever doet dan achter de bar staan | Foto: Tammy Lewis

Ogen in je achterhoofd

Niet iedereen is geschikt voor het barvak, heeft hij geleerd. “Je moet ogen in je achterhoofd hebben, alert zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft thuis te zijn, veilig en op hun gemak. Daar moet je wel voor geboren zijn, met nieuwe mensen zie ik soms na een dag al: dat wordt niks.”

In Wunderbar komen zo nu en dan wel lastige mensen. “Je moet kunnen zien hoe je met bepaalde mensen moet omgaan, om te zorgen dat een situatie niet escaleert. 99 van de 100 keer kan dat door vriendelijk te blijven, maar heel af en toe moet je op zijn Rotterdams een grote muil opzetten om iets duidelijk te maken. Dat werkt dan beter.”

Je hebt dan ook mensen die niet uitgaan om gezellig een biertje te drinken, maar om vervelend te doen, zegt hij. “Net als na de vorige lockdown merkte ik dat mensen in eerste instantie allemaal blij en relaxt waren. Nu worden ze alweer wat vervelender. Met name groepen uit de provincie. In principe is iedereen welkom, maar die zijn dan alleen maar aan het schreeuwen en blèren. Soms zeg ik dan: drink rustig je drankje op, maar daarna heb ik liever dat jullie gaan. Ook in zo’n groep is er altijd wel iemand die aanspreekbaar is.”

Zelfs voor luidruchtige provincialen heeft Ruurd de nodige empathie. “Ik ben zelf ook jong geweest. Als je dan met een groep uitging liep het ook weleens uit de hand met baldadig gedrag. Ik denk dat ik daarom later nooit meer bij een groep heb gehoord, ik kan niet zo tegen dat haantjesgedrag en die geldingsdrang.”

Altijd goesting om te kletsen

De Witte de Withstraat is een populaire bestemming voor toeristen. “Die vragen dan tips, waar ze naartoe moeten. Ik zeg vaak dat ze de stad op de fiets moeten ontdekken en een beetje buiten het centrum moeten kijken.” Soms mist hij het ‘ouwe, rauwe Rotterdam’ wel. “Vroeger had ik een vriend die hier tegenover boven Spooky’s woonde, toen vlogen de kogels nog om je oren. Tegelijkertijd vind ik het nu ook leuk en ben ik trots dat zoveel mensen hier naartoe willen komen.”

Ondanks dat Wunderbar voor een deel een vast publiek heeft, is het contact met de bezoekers volgens hem soms wat oppervlakkig. “Op vrijdag en zaterdag is het zo druk dat je vooral bezig bent met iedereen zo snel mogelijk zijn drankje te geven.” Juist omdat hij naar eigen zeggen zelf wél een ‘barkrukzitter’ is, werkt hij met veel plezier sinds vorige zomer één dag in de week in HensePeter. “Daar sta je alleen en heb je veel vast publiek. In het begin was dat even aftasten. Ik kende de mensen nog niet en zij mij evenmin, dus dan word je toch even tegen de meetlat gehouden. Maar je weet al snel veel over iemands leven en ik kan ervan genieten om als iemand binnenkomt, zijn drankje alvast klaar te zetten. Je hebt meteen door of iemand om een praatje verlegen zit.”

Op een zeer enkele keer na heeft Ruurd altijd wel goesting om te kletsen. “En als ik minder zin heb, komt dat eigenlijk vanzelf wel als je eenmaal bezig bent. Ik ben altijd een sociaal mens geweest.” De quarantaine waar hij in moet nadat hij tijdens het werk besmet raakt met corona, valt hem dan ook zwaar. “Dat was honderd keer erger dan de lockdown, toen zat iedereen tenminste in hetzelfde schuitje. Hier werd ik bijna depressief van. ’s Nachts ging ik stiekem naar buiten om te wandelen of te vissen. Niks doen is voor mij geen optie.”