Een plant als een schuurspons in Chris Natuurlijk van 21 augustus

Van colakruid tot schaafstro. Chris Natuurlijk wandelt langs planten uit het Beleefpad, een boekje met elf planten in de Botanische Tuin Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid. Zoals schaafstro dat vroeger als schuurpapier- of sponsje werd gebruikt en colakruid; een takje in een glas water en je drankje smaakt naar cola.

Colakruid | Foto: Pixabay

In de tuin van Hospice de Liefde

Aan de zuidrand van Rotterdam staat De Kapel, een monumentale boerderij die nu dienst doet als hospice. Chris Natuurlijk krijgt een rondleiding door de tuin rondom het hospice. Vrijwilligers onderhouden de tuin, maar Hospice de Liefde kan nog wel wat extra vrijwilligers in de tuin gebruiken.

Vrijwilligers in de tuin van Hospice de Liefde | Foto: Rijnmond

Op reportage door het verleden van Nederland

Met de oud-hoofdredacteur van de Nederlandse National Geographic bezoekt Chris Natuurlijk de plek in het Kralingse Bos waar in 1970 het Holland Pop Festival werd gehouden. Het is nummer 24 in het boek Geschiedenis van Nederland in 27 plekken, waarin Aart Aarsbergen op reportage gaat door het verleden van Nederland.

Aart Aarsbergen bij het herinneringsmonument voor het Holland Pop Festival, aan de Plaszoom in Rotterdam-Kralingen | Foto: Rijnmond

Wie wil er wonen in Stokerdam?

De Rotterdamse schrijfster Daphne Huisden is te gast om te vertellen over haar nieuwe roman Charlatans. Het verhaal speelt zich af in Stokerdam, een fictieve plaats die veel weg heeft van Rotterdam. In Stokerdam wordt de harmonie in stand gehouden door het Bureau Corrigerende Dienstverlening. In Charlatans passeren bonte personages de revue en spelen goochelaars een belangrijke rol.

Zaterdag 21 augustus van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.