Studenten flyeren voor veiligere woningen na noodlottig ongeval

De campagne is gestart na het overlijden van student Seb Waterreus. De 22-jarige Seb overleed op 11 mei 2021 na een val door het raam van zijn appartement in Amsterdam, waar hij met twee vrienden op driehoog woonde. Het raam waar hij doorheen viel was van enkel glas en had geen zogeheten doorvalbeveiliging, een stang die voorkomt mensen uit het raam kunnen vallen. Ook was er geen vensterbank.

De zusjes Jip en Lot van Trommel zijn twee van de tien studenten die donderdag flyeren in Rotterdam. Zij kenden Seb heel goed. "Onze moeders zijn vriendinnen. Eigenlijk kennen we elkaar al ons hele leven en zijn we altijd vrienden geweest", vertelt Jip.

Eurekaweek

De actievoerders, die voornamelijk bestaan uit familieleden en vrienden van Seb, willen gebruik maken van de Eurekaweek om zo veel mogelijk studenten te infomeren. "Als het raam niet enkel glas was geweest of er een vensterbank was, was het voor Seb misschien niet zo fataal geweest", zegt Jip. Veel woningen voldoen niet aan de wettelijke eisen. Behalve uitdelen van flyers aan studenten en jongeren, worden de flyers ook in de brievenbus gegooid van woningen die onveilig ogen.

De zusjes hopen dat de actie verhuurders zal overtuigen om de woningen veiliger te maken. "Als het er maar eentje is, dan zijn wij al blij", stelt Lot. Ze hopen verhuurders wakker te schudden zodat ze ondanks de woningkrapte, waarbij verhuurders een machtspositie hebben en daarom een te hoge prijs vragen voor vaak slecht onderhouden woningen, het belang inzien van veilige woningen.

Recht op veilig wonen

"Er moet meer geïnvesteerd worden in de veiligheid van woningen", vindt Jip. "Studenten moeten zich daar ook hard voor maken. Die moeten hun huurbaas echt laten weten dat ze hier recht op hebben." De makkelijkste manier is contact opnemen met de verhuurder, maar wat als dit niet helpt? "Als je een sociale huurwoning hebt, kun je naar de huurcommissie gaan. Als het geen sociale huurwoning is, dan kun je naar de rechter stappen. Dat is misschien een wat grote stap, maar daar kunnen een wetswinkel of een juridisch loket ook altijd bij helpen."

De actievoerders gaan de hele Eurekaweek door met het uitdelen van de flyers in Rotterdam.