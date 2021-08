Feyenoord maakt gehakt van Elfsborg in sfeervolle Kuip, Sinisterra uitblinker met drie treffers

In een met vuurwerkrook gevulde Kuip kwam Feyenoord, waar Alireza Jahanbakhsh fit genoeg was om te starten, nog enigszins moeizaam op gang tegen Elfsborg. Maar na de eerste kansen voor Sinisterra, Guus Til en Bryan Linssen hing een Rotterdamse treffer steeds sterker in de lucht. Na 25 minuten kwam Feyenoord dan ook op voorsprong. Sinisterra kopte een voorzet van Jens Toornstra bij de tweede paal in de korte hoek binnen: 1-0.

Volop vuurwerk in De Kuip, vlak voor de aftrap van Feyenoord-Elfsborg | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Met de openingstreffer was het hek van de dam. Vijf minuten na de 1-0 verdubbelde Feyenoord de voorsprong. Een lage trap van Toornstra werd, na een handig overstapje, hard binnen geschoten door Jahanbakhsh. Zeven minuten later was het feest in De Kuip compleet. Sinisterra zorgde met een schot in de verre hoek voor zijn tweede en Feyenoord's derde treffer.

Elfsborg wist zich duidelijk geen raad met een swingend Feyenoord. De Zweden deelden een aantal frustratietackles uit, en mochten uiteindelijk nog van geluk spreken dat het voor rust bij slechts 3-0 bleef.

Score loopt verder op

In de tweede helft ging Feyenoord rustig door met scoren. Uit een voorzet van Pedersen kopte de uitblinkende Sinisterra zijn derde treffer van de avond binnen. Tien minuten later zorgde Linssen voor de 5-0. Nadat de bal voor het Zweedse doel bleef liggen uit een hoekschop, was de spits er als de kippen bij om af te werken. Wat volgde was, net als afgelopen zondag tegen Willem II, een vogeltjesdans.

De onmacht van Elfsborg toonde zich na een uur spelen in een smerige overtreding van Frederik Holst. De oud-Spartaan trapte Sinisterra hard tegen de grond en kon vertrekken.

Desondanks hield Feyenoord het bij vijf treffers. Tien minuten voor tijd was een rode kaart voor doelman Justin Bijlow het enige smetje op een heerlijk Europees avondje in De Kuip. Bijlow werkte een doorgebroken aanvaller van Elfsborg tegen de grond en kon vertrekken, waardoor de wedstrijd werd uitgespeeld met tien tegen tien.

Feyenoord - IF Elfsborg 5-0 (3-0)

25' Luis Sinisterra 1-0

30' Alireza Jahanbakhsh 2-0

37' Luis Sinisterra 3-0

48' Luis Sinisterra 4-0

58' Bryan Linssen 5-0

Bijzonderheden:

60' ROOD: Frederik Holst (IF Elfsborg)

80' ROOD: Justin Bijlow (Feyenoord)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökcü (75' Fer), Til; Jahanbakhsh (67' Bozenik), Linssen, Sinisterra (81' Marciano)