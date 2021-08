Toornstra over Feyenoord: 'Als we zoveel energie in de wedstrijden blijven leggen, kan het een leuk toernooi worden'

Als Feyenoord volgende week in Zweden niet in de problemen komt, plaatst het zich voor de groepsfase van de Conference League. Toornstra: "Als we zoveel energie in de wedstrijden blijven leggen als we vandaag in het eerste uur deden, kan het een leuk toernooi worden voor ons."

Luis Sinisterra was donderdagavond de grote man bij Feyenoord, met drie treffers. "Iedereen ziet zijn kwaliteiten op het veld, het is een heel rustige en aardige jongen in de kleedkamer", vertelt Toornstra over de Colombiaan. "Met losse heupjes, zoals jullie wel vaker zien. Dat hij nog maar heel veel dansjes mag doen dit seizoen, dat zou mooi zijn."

Bekijk hieronder het hele interview met Jens Toornstra.