Slot na Feyenoord-Elfsborg: 'Dat wij nu dominant aanvallend voetbal kunnen spelen, stemt mij enorm tevreden'

Slot is wel kritisch op het spel van Feyenoord in de slotfase van het duel met Elfsborg. "In de laatste fase werd het extreem slordig. Tegen Willem II gaven we bij een 0-3 voorsprong ook nog een enorme kans weg. Je zult tot de laatste seconde geconcentreerd moeten blijven, helemaal als het om een Europese play-offwedstrijd gaat. Ik ben blij dat het uiteindelijk 5-0 staat en niet 5-2, want in de laatste vijf minuten hebben we meer weggegeven dan in de 85 minuten daarvoor."

Op de slotfase na werd tegenstander Elfsborg in De Kuip van het kastje naar de muur gestuurd. Dat leverde veel irritatie en kaarten op bij de Zweden. Zo moest oud-Spartaan Frederik Holst er met rood vanaf, na een smerige overtreding op uitblinker Luis Sinisterra. "Dat een tegenstander geïrriteerd raakt is iets dat je heel graag ziet. Wij hadden constant de bal en als we 'm verloren zaten we er meteen weer bovenop. Als je dat kunt combineren met goals is het vrij logisch dat een tegenstander daar gefrustreerd en geïrriteerd door raakt."

