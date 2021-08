Een droom komt uit; de plus-size kledinglijn van Lotte van Eijk: 'Ik wilde dit al van kleins af aan.'

Rijnmond werd destijds ook een week lang geblokkeerd op Facebook, omdat het verhaal van Lotte ook op de Facebookpagina van de omroep werd gedeeld. Inclusief foto's, waarop eigenlijk niks onoorbaars te zien was.

Lotte’s strijd tegen de heersende schoonheidsstandaard heeft een nieuwe mijlpaal gezet, een droom die uitkomt

Aanstaande maandag lanceert zij op haar sociale media een eigen plus size kledinglijn, maar eerst kijkt ze nog even terug: “Eerst had ik een grote bek en stond ik te gillen omdat ik iets wilde… en nu is het er! Nu ben ik het ineens aan het waarmaken. Maar het moet ook nog echt verkocht worden. Spannend dus, we gaan het zien. Ik heb er wel een heel goed gevoel over.”

Tijdens de corona-lockdown kwam Lotte to haar zelf en maakt ze een helder besluit om de kleding lijn op te zetten. “Maar ik was totaal niet bekend in de fashionindustrie. Ik heb veel steun gehad aan Josine Wille van The Bigger Blog. Ze heeft mij geholpen met contacten waardoor ik dit kon opzetten en ik mijn kleding kon laten maken.”

Lotte van Eijk | Foto: Jacco van Giessen

Vol trots laat ze haar kledinglijn zien. "Mijn collectie bestaat uit verschillende drie prints voor 5 basisitems. Een jurk, een rok, een top, een broek en een bikershort en ze zijn allemaal te combineren. Het zijn prints en kleuren die je gewoon niet veel ziet in de plussize-fashion. Dat is vaak donker en saai, kleding om je in te verstoppen. Ik wil juist gezien worden. Ik wil juist dat mensen naar me kijken. Ik wil me kleden zoals ik me voel.“

Bij deze mijlpaal denkt Lotte aan haar oma en de droom die ze allebei hadden. “Mijn oma vermaakte vroeger mijn kleding omdat er niks te vinden was voor mij als dik kind. Om nu kleding te maken voor mensen met een grote maat, daarmee is die droom uitgekomen. Ik hoop dat ze van boven meekijkt. Dit voelt overweldigend en onrealistisch. Ik denk dat het pas binnenkomt als ik foto’s zie van mensen in mijn kleding.“