Haris (30) wilde naar Kabul voor culinaire inspiratie maar helpt nu Afghaanse vluchtelingen in Turkije

Toen Haris op maandag 16 augustus vertrok, waren de Taliban nog op 40 kilometer afstand van Kabul. Op het moment dat hij in Istanbul landde voor de tussenstop, was Kabul gevallen. Zijn vlucht naar Kabul werd geannuleerd en sindsdien zit de Rotterdammer vast Turkije.

"Ik was midden in het hol van de leeuw terecht gekomen. Maar ik zou er nog steeds alles aan doen ernaar toe te gaan, om dat arme volk te helpen. Dat is slachtoffer geworden van een 20-jarige oorlog tussen Taliban en het westen."

Haris Faiz op Schiphol | Foto: privéfoto

Van het Afghaanse consulaat in Turkije hoorde hij dat er per dag 100 families lopend vanaf de grens met Iran Istanbul bereiken. "De grens van Turkije en Iran is een nachtmerrie voor iedereen. Er zijn vluchtelingenkampen bij de Turkse grensstad Van (in het oosten, red.) met duizenden Afghanen die door mensensmokkelaars Turkije proberen binnen te komen."

Op de vleugels van een vliegtuig

De gevluchte Afghanen maken eerst een barre tocht dwars door Iran, proberen dan de Turkse grens in het oosten over te komen en reizen vanaf daar nog heel Turkije door naar Istanbul, helemaal in het westen.

"Mensen zijn zó wanhopig dat ze eerder denken te overleven op de vleugels van een militair vliegtuig dat opstijgt vanuit Kabul, dan achter te blijven bij de Taliban", zegt Haris, refererend aan de beelden van een opstijgend vliegtuig met Afghanen op de vleugels en aan de wielen hangend.

"Ik voel me machteloos. Ik was in 2009 voor het laatst in Afghanistan, dat was de mooiste vakantie van m'n leven. Ik was toen 18 en zat in een hele andere fase van m'n leven. Nu sta ik met tranen in de ogen te kijken naar de dagelijkse beelden. Ouders die hun kinderen aan Amerikaanse soldaten proberen mee te geven."

Zonder schoenen en pampers

Haris vluchtte in 1991 met zijn familie vanuit Afghanistan naar Nederland. Hij was toen nog een baby. "Gisteren heb ik een Afghaanse familie ontmoet, met een kind van zes maanden oud. Moet je je voorstellen hoe wanhopig een ouder wordt voor de toekomst van een kind. Ze waren 30 dagen onderweg geweest vanuit Afghanistan naar Turkije. Het kind had geen schoenen, geen pampers, ik ben in alle haast naar de winkels gegaan voor wat eten, drinken en kleren voor dat kind voor de komende maand."

Dat is op dit moment het leven van de jonge Rotterdamse restauranteigenaar. "Als je vluchtelingen helpt moet je je emoties op nul zetten, maar toen ik dat kind zag moest ik me wel even heel erg inhouden. Ik moet hier improviseren en mezelf op de automatische piloot zetten."

Ik sprak Afghaanse jongens van mijn leeftijd die elke dag 45 kilometer naar Istanbul lopen om afval op te halen en daar 5 of 6 euro per dag mee verdienen Haris Faiz (30)

Demonstratie in Rotterdam

In Rotterdam is zaterdag bij station Blaak een demonstratie om aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan. De organisatie is in handen van het platform 'Rotterdam Verwelkomt Vluchtelingen'. De initiatiefnemers noemen twee redenen waarom ze de straat op gaan. "Wij willen demonstreren tegen de Taliban, en daarnaast willen wij tegen de hele wereld roepen: alsjeblieft, wij willen vrede in ons land." Bij het protest, dat om 14:00 uur begint, zijn meerdere toespraken. Onder meer van de oud-directeur van Amnesty.

Illegaal

Haris heeft zich aangesloten bij een vluchtelingenorganisatie Josoor uit Oostenrijk die zich nu vooral richt op Afghaanse vluchtelingen. Met die stichting is hij een organisatie aan het opzetten in Istanbul waar vluchtelingen terecht kunnen en niet bang hoeven zijn om aangegeven te worden bij de politie en weer teruggestuurd.

"Je moet je goed beseffen dat iedereen hier illegaal is. Ze kunnen niet naar de dokter, niet werken, ze kunnen niks. Ik sprak Afghaanse jongens van mijn leeftijd die elke dag 45 kilometer naar Istanbul lopen om afval op te halen en daarmee 5 of 6 euro per dag mee te verdienen. Dat is de situatie van Afghanen op dit moment."

Haris met jonge Afghaanse vluchtelingen | Foto: privéfoto

Terwijl Haris in Istanbul vluchtelingen helpt, zat zijn familie wél in Afghanistan. Die was eerder al gevlogen voor een vakantie en familiebezoek. "Die zijn op vakantie zo in een burgeroorlog terecht gekomen. Maar het zijn Nederlandse burgers, inmiddels zijn ze geëvacueerd vanuit het vliegveld van Kabul."

Geld en een vliegtuig met spullen

Dat was nog best een uitdaging. Niet zozeer om het vliegtuig in te komen, maar je moet dan wel eerst het vliegveld kunnen bereiken. "Er is één toegangsweg, die is nu afgesloten. En als je daar door komt, kom je op een vliegveld waar duizenden Afghanen proberen weg te komen."

Haris hoeft het allemaal niet alleen te doen. Hij haalde al tienduizenden euro's op van Afghanen van over de hele wereld. "Het is alsof ik degene ben op wie de Afghanen van buiten Afghanistan hun hoop hebben gevestigd." Er is een cargovliegtuig onderweg uit Nederland vol dozen met eerste levensbehoeften, bij elkaar gebracht door vrienden.

De doneeractie staat even op pauze om alles goed te kunnen regelen met de stichting en het Afghaanse consulaat. "Maar daarna gaan we weer verder, we hebben echt geld nodig."