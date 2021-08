Bestuurder laat auto in brokken achter na botsing met boom

Het moet een flinke klap zijn geweest toen afgelopen nacht een auto op de Boezemlaan in Rotterdam met harde snelheid op een boom langs de weg klapte. Maar hoe de bestuurder eraan toe is weet niemand: in en om de auto was niemand te vinden.

De auto stond even na 01:30 uur dwars over de rijbaan op de Boezemlaan, het stuk van de randweg Rotterdam tussen de Gordelweg en de Kralingse Plaslaan. De airbag uitgeklapt, banden lek, deuren open en spullen en pasjes over de stoelen en de vloer van de auto. De bestuurder was nergens te bekennen, ook niet in de wat wijdere omgeving van de auto.

De auto is weggesleept.