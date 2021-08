Feyenoord hoopt op nieuwe vleugelaanvaller, Europese inkomsten vergroten kans op transfermarkt

Er wordt veel gesproken over de spitspositie bij Feyenoord en dat daar nog een speler voor gehaald moet worden. De kans is echter groter dat de Rotterdammers nog een vleugelaanvaller gaan halen.

Nu Feyenoord de groepsfase van de Conference League gaat bereiken komen er extra miljoenen binnen in De Kuip. Geld dat hard welkom is om de tekorten van vorig seizoen aan te vullen. Maar een gedeelte van het geld kan ook gebruikt worden om in de laatste dagen van de transferwindow nog een slag te slaan.

Slot zou het liefste nog een vleugelspeler én een centrumspits halen, maar of dat mogelijk is valt nog te bezien. Er komt geld binnen, maar niet de duizelingwekkende bedragen die in de Champions League rond gaan. En dus is er waarschijnlijk maar budget voor één aanvallende versterking.

Het startgeld in de groepsfase van de Conference League is 2,9 miljoen. Met recettes en overige inkomsten verwacht Feyenoord sowieso rond de 7 à 8 miljoen te verdienen met het bereiken van deze poulefase.

