Dit festival gaat wél door: een week lang muziek en theater met Rotterdam in de hoofdrol

Het kan wel... tweehonderd voorstellingen op allerlei bijzondere locaties in de stad. In de Doelen, maar ook op het Eiland van Brienenoord, het Quarantaine Terrein op Heijplaat, het park op de Hofbogen en op de Floating Farm. Waar het ene na het andere culturele evenement niet door mag gaan, is het dit festival gelukt een meerdaags event op anderhalve meter te organiseren: O.

Zo heet het festival: O. Een nieuwe naam, maar geen nieuw festival. De afgelopen 15 jaar stond O. bekend als de Operadagen Rotterdam, maar die naam dekt de lading niet meer. Het beeld dat het woord opera oproept, past niet meer bij de programmering van het festival. Dus geen lange voorstellingen van drie uur waarbij je op rood pluche naar ondertiteling moet kijken. En het is veel breder geworden; muziektheater in de breedste zin van het woord. Met veel uitstapjes naar andere genres, zoals rock, hiphop, elektro-pop. En op bijzondere plekken.

"Rotterdam heeft geen eigen operahuis, dus we gebruiken altijd al de stad als decor", zegt zakelijk directeur Hans Blik. Dus zijn er niet alleen optredens in de Doelen en het nieuwe Zuidpleintheater, maar ook op de Hofbogen, in het HAKA-gebouw, bij AVL Mundo en op het Quarantaine-Terrein op Heijplaat.

We lichten vier veelbelovende voorstellingen uit:

Tyfus in Spijkenisse

In 'Icons' (locatie: Zuidpleintheater) staan vijf verschillende iconische zangeressen centraal: Aretha Franklin, Cesaria Evora, Maria Callas, Lata Mangeshkar en Bülent Ersoy. Een voorstelling met muziek, spoken word, street art en (paal)dans.

Quarantaine Eiland

Quarantaine Eiland (locatie: Heijplaat) is een muzikale rondleiding door de Rotterdamse haven. Die tour bestaat uit verhalen en liederen over epidemieën en plagen van vroeger. De voorstelling begint al wanneer je wordt opgehaald door de waterbus. De makers van de voorstelling spraken onder anderen met de 81-jarige mevrouw Addie de Vogel-Engelen die als 5-jarig meisje op het terrein behandeld werd vanwege de tyfus die in Spijkenisse was uitgebroken.

Klimaatdepressie

Antropoceen, de musical (locatie: dakpark de Hofbogen) zijn liedjes en dansjes over de ecologische crisis. We gaan eraan, is de boodschap. En om dat idee wat dragelijker te maken en de klimaatdepressie wat te dempen, maakte het Rotterdamse collectief Club Gewalt een musical met extravagante kostuums.

Muzikantenmatch

Bij First Dates worden meerdere optredens gegeven op verschillende locaties waarbij steeds twee artiesten uit uiteenlopende muzikale werelden voor het eerst samen op het podium staan. Een Rotterdamse rockband met een muziektheatercollectief uit Antwerpen, een pop-meezing-duo met een klassieke bariton en een hiphopartiest met een operazangeres.

Coronaregels

Omdat alles op anderhalve meter afstand moet, is er minder plek voor publiek. in de zalen moeten veel stoelen leeg blijven en ook bij buitenoptredens blijft het bij kleinere groepen publiek. O. is van 23 tot 29 augustus, het hele programma vind je op de website.