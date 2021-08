Bijlow mist na rode kaart alleen Feyenoord's return tegen Elfsborg

Justin Bijlow ontbreekt bij Feyenoord in de terugwedstrijd tegen Elfsborg. De keeper is voor één duel geschorst na zijn directe rode kaart in De Kuip op donderdagavond.

Bijlow kreeg rood na het blokkeren van een tegenstander die een vrije doortocht naar het doelgebied had. Omdat er geen sprake was van gemeen spel, hoeft de doelman maar één Europese wedstrijd toe te kijken en is hij in de groepsfase gewoon weer inzetbaar.

Tijdens de return in Boras zal Ofir Marciano wederom keepen voor Feyenoord. Hij verving Bijlow al in de slotfase tegen Elfsborg en maakte daarmee zijn officiële debuut voor de Rotterdammers.

