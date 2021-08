Staf en spelers Sparta gunnen Harroui zijn transfer, maar balen wel van vertrek smaakmaker

"We hielden hier natuurlijk in ons achterhoofd al rekening mee," vertelt trainer Henk Fraser over Harroui. Er was al langer interesse in de middenvelder. "Hij wil het liefste afscheid nemen zoals wij dat allemaal willen. Voor eigen publiek op het veld. Dit is heel vervelend want hij is een speler die ons in de eredivisie kan houden, zo simpel is het. De belangen voor hem en de club zijn alleen te groot en als iets heel concreet is zoals nu, dan snap ik dat hij niet speelt."

Sparta wilde een bedrag tussen de 2,5 en 3 miljoen ontvangen voor Harroui. Het is geld dat, wat Fraser betreft, opnieuw wordt geïnvesteerd in het halen van nieuwe spelers. "Ik wil daar niet teveel over uitweiden, dat doe ik intern. Maar het lijkt mij heel logisch dat wij nog iets moeten doen."

Ook verdediger Bart Vriends baalt van het vertrek van Harroui, al gunt hij hem wel een mooie transfer. "Ik had nog even de hoop, voor onszelf, dat de deal nog geblokkeerd zou worden. Het is een fijne speler in de groep en heel belangrijk. Ik begrijp zijn stap wel volkomen."