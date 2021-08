Voormalige rechter, ex-verkeersofficier en oud-politiechef onderzoeken omstandigheden rond dood Rotterdamse motoragent Arno

Arno de Korte kwam op 7 juli om het leven na een aanrijding met een vrachtwagen die bestuurd werd door een man uit Melissant. Al snel werd duidelijk dat De Korte mogelijk opzettelijk was aangereden. De verdachte zit sindsdien vast op verdenking van doodslag.

De 45-jarige man uit Melissant bleek een bekende van de politie. Hij was eerder ook al betrokken bij twee ernstige ongevallen: een waarbij een motoragent zwaargewond raakte en een ongeval waarbij een vrouw om het leven kwam. Een collega van Arno de Korte onthulde korte tijd later dat binnen het Rotterdamse politiekorps voor de vrachtwagenchauffeur werd gewaarschuwd, omdat hij 'levensgevaarlijk' zou zijn. De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke bevestigde het verhaal.

Externe comissie

De korpschef van de Nationale Politie heeft nu een externe commissie ingesteld. Die gaat onderzoeken wat er bekend was over de man uit Melissant en wat met die kennis binnen het politiekorps in Rotterdam is gedaan. Daarnaast is de commissie gevraagd om te adviseren over de lessen die getrokken kunnen worden, bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid en de veiligheid van politieagenten.

De commissie die de zaak gaat onderzoeken bestaat uit voormalig rechter en plaatsvervangend nationaal ombudsman mr. Frank van Dooren, voormalig officier van justitie mr. Koos Spee en voormalig plaatsvervangend politiechef in Oost-Brabant mr. Ad Heil.

Het onderzoek zal vermoedelijk enkele maanden duren.