Verdachte van drie schietpartijen in Rotterdam-Feijenoord blijft voorlopig in de cel zitten

De 18-jarige Rotterdammer die deze week is opgepakt voor meerdere schietpartijen in de wijk Feijenoord blijft nog zeker 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag besloten.

De verdachte werd dinsdagavond in Spijkenisse aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de beschietingen. Justitie vermoedt dat hij in ieder geval betrokken is geweest bij de schietpartijen in de Rose-Spoorstraat (1 augustus), op Vuurplaat (ook 1 augustus) en in de Feijenoordhaven.

Dinsdag viel een arrestatieteam een woning in Spijkenisse binnen waar de verdachte op dat moment was. Daarbij maakte het gebruik van explosieven. De luide knallen deden veel bewoners van het centrum in Spijkenisse opschrikken.

Na uitgebreid onderzoek in de woning nam de politie een aantal goederen mee. Het zou mogelijk ook om een vuurwapen gaan. Ook een andere woning in Rotterdam, waar de verdachte staat ingeschreven, werd door de politie uitgekamd.

Dertien schietincidenten in drie maanden

In de wijk Feijenoord hebben de afgelopen drie maanden zeker dertien schietpartijen plaatsgevonden. Hierbij werd zowel op personen als op woningen geschoten. Eerder deze week liet de politie weten al een verband te zien tussen deze schietpartijen.