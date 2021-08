Eerste divisie: Excelsior en FC Dordrecht pakken allebei een punt

De beginfase was voor de thuisploeg. Met twee kopballen stichtte Excelsior gevaar. Vooral de kans van Marouan Azarkan deed het publiek in de zesde minuut van de banken springen. Uit een goede voorzet van Siebe Horemans kopte de vrijstaande Azarkan op de paal, waarna FC Volendam-verdediger Brian Plat de bal bijna in eigen doel werkte.

Pas na achttien minuten meldde FC Volendam zich in aanvallend opzicht. Uit hun eerste hoekschop zorgden de gasten direct voor gevaar. Aanvoerder Damon Mirani kwam boven iedereen uit, maar Excelsior-doelman Stijn van Gassel redde met de voet.

Excelsior gaf weinig kansen weg in de eerste helft en hield FC Volendam in bedwang. Dat resulteerde uiteindelijk in een verdiende 1-0. Uit een scrimmage maakte Thijs Dallinga zijn tweede treffer van het seizoen. Lang kon Excelsior echter niet genieten van de voorsprong. Robert Mühren poeierde in de blessuretijd met een heerlijke volley de 1-1 op het scorebord.

Jeugdig Excelsior

Na de pauze duurde het even totdat de grotere kansen kwamen. Op het uur mocht Julian Baas namens Excelsior aanleggen voor een vrije trap, die echter in het zijnet belandde. Halverwege de tweede helft had Dallinga altijd zijn tweede treffer van de avond moeten maken. De spits van Excelsior schoot helemaal vrij in de verre hoek op de paal. Enkele minuten later kreeg FC Volendam een enorme kans. Ibrahim El Kadiri schoot deze opgelegde mogelijkheid over.

In de slotfase bewees Van Gassel weer zijn waarde door in de zeventigste minuut een schot van FC Volendam-invaller Gaetano Oristanio goed te pakken. Opvallend was dat Excelsior een hoop jeugdige namen in de ploeg bracht. Zo mochten Juventus-huurling Nikita Vlasenko en jeugdspeler Brent Vugts als invallers hun debuut maken. FC Volendam zette nog aan en werd in de blessuretijd via invaller Boy Deul nog aardig gevaarlijk. Scoren deden beide teams uiteindelijk niet meer.

Kijk hier naar het interview met Marouan Azarkan, die bij Excelsior een sterke wedstrijd speelde. De tekst gaat verder onder het interview:

Excelsior - FC Volendam 1-1 (1-1)

40' 1-0 Thijs Dallinga

45+1' 1-1 Robert Mühren

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort (84' Vlasenko), Aberkane; Eijgenraam (84' Vugts), Niemeijer, Wieffer, Baas; Dallinga (76' Gouda), Azarkan (71' Duku)

FC Dordrecht

De Schapenkoppen namen het in het Riwal Hoogwerkers Stadion op tegen Jong FC Utrecht. Dat was de derde beloftenploeg op rij voor FC Dordrecht na Jong PSV (1-1) en Jong Ajax (1-2). De thuisploeg opende in de 25e minuut de score via het eerste doelpunt van Stijn Meijer voor FC Dordrecht (1-0), maar drie minuten later maakte Nick Venema alweer gelijk (1-1). Uit een corner kopte de lange verdediger Seydine N'Diaye voor de rust de 2-1 op het scorebord.

De tekst gaat verder onder de foto

Stijn Meijer viert zijn 1-0 voor FC Dordrecht tegen Jong FC Utrecht | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Na de rust trok Jong FC Utrecht de stand al snel gelijk. Venema maakte in de vijftigste minuut zijn tweede doelpunt van de avond (2-2). De gasten sloten het duel met tien man af, omdat Joshua Mukeh zijn tweede gele kaart kreeg. Na drie wedstrijden heeft FC Dordrecht nog altijd een ongeslagen status. De ploeg van trainer Michele Santoni heeft vijf punten.

FC Dordrecht - Jong FC Utrecht 2-2 (2-1)

25' 1-0 Stijn Meijer

28' 1-1 Nick Venema

33' 2-1 Seydine N'Diaye

50' 2-2 Nick Venema

Bijzonderheid: 90+4' Joshua Mukeh (Rood, Jong FC Utrecht)

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Hobbel (57' Mannes), Van Huizen, N'Diaye (63' Van der Avert), Savastano (79' Vliet); Miceli (63' Schuurman), Hölscher, Pascu, Biberoglu; Meijer, Agrafiotis