Van trainen met Cristiano Ronaldo naar strijden op Woudestein: Excelsior-verdediger Nikita Vlasenko is blij met zijn keuze

Nikita Vlasenko (l) komt in de ploeg bij Excelsior voor Sven Nieuwpoort in de wedstrijd tegen FC Volendam | Foto: Orange Pictures - Marco Bonte

Excelsior haalde deze week op huurbasis een nieuwe centrale verdediger binnen. Dat is niet zo bijzonder, maar de club waarvan hij afkomstig is wel: Juventus. Het gaat om Nikita Vlasenko, een 20-jarige Oekraïense Zwitser uit de jeugdopleiding van de Italiaanse grootmacht.

Na afloop van het duel met FC Volendam (1-1) betreedt Excelsior-perschef Vincent Wernke de interviewruimte in het Van Donge & De Roo Stadion. Hij zegt dat Vlasenko in het Frans geïnterviewd kan worden. Frans is één van de vele talen die in Zwitserland wordt gesproken, waar Vlasenko later naartoe is geëmigreerd vanuit Oekraïne. Het interview gebeurt echter niet in het Frans, maar in het Engels. "Dat is misschien wel beter", zegt Vlasenko voordat de camera aan gaat.

Bruggen

"Ik vind dat Excelsior een mooie club is. De organisatie is goed", zegt Vlasenko, die voor zijn komst naar Rotterdam zich heeft verdiept in de stad. "Tot nu toe ben ik nog maar één keer in het centrum van Rotterdam geweest. De mensen zijn hier echt open en vriendelijk." Vlasenko vindt de gebouwen in Rotterdam mooi. Voornamelijk de bruggen. "Want waar ik ben opgegroeid, zijn er niet van zulke bruggen."

Vlasenko hoorde twee weken geleden voor het eerst van de interesse van Excelsior. Als jeugdspeler van Juventus hoopt hij in de eerste minuten veel minuten te gaan maken. "Ik ben heel erg blij met mijn keuze", benadrukt Vlasenko. "Het was geen moeilijke keuze. Ik wil hier laten zien wat ik allemaal kan."

Trainer Marinus Dijkhuizen is in elk geval onder de indruk van het lichaam van zijn nieuwe centrale verdediger. "Ik heb zelden zo'n body gezien op die leeftijd. Vlasenko is erg afgetraind, groot en sterk." Een compleet beeld van Vlasenko heeft Dijkhuizen alleen nog niet. "Maar hij is een jongen die erg overtuigd is van zichzelf."

Trainen met Cristiano Ronaldo

In Turijn trainde Vlasenko een aantal keer met het eerste team van Juventus mee. Hij zegt daar van alles te hebben geleerd, in aanvallend en verdedigend opzicht. "Maar ik ben daar ten eerste als mens gegroeid", vertelt de Oekraïense Zwitser. "Mijn vaardigheden zijn vooral verbeter geworden."

Bij Juventus trof de centrale verdediger een groot sterrenensemble aan, met vooral één naam die eruit springt: Cristiano Ronaldo. Vlasenko vertelt dat hij veel van hem heeft geleerd. "Hij is net een machine", straalt Vlasenko. "Cristiano Ronaldo is geweldig en ongelofelijk. Hij is nog maar 36 jaar oud, maar op die leeftijd blijft hij records breken. Meer hoef ik niet over hem te zeggen." Vlasenko zegt dat hij vooral leert van de mentaliteit van de Portugees leert. "Hij werkt harder dan de rest. Dat kun je op het veld zien. Cristiano Ronaldo maakt altijd het verschil."

'Verwacht een goed seizoen'

Als invaller maakte Vlasenko vrijdagavond in de 84e minuut zijn debuut voor Excelsior tegen FC Volendam (1-1). De centrale verdediger kon tijdens die minuten nauwelijks een rol van betekenis spelen. "Maar ik heb er een goed gevoel aan over gehouden", zegt Vlasenko.

Het Engelstalige interview kwam wat moeizaam op gang, maar Vlasenko is duidelijk in zijn doelen. Hoe dan ook, de Oekraïense Zwitser wil zich graag laten zien in Kralingen. De verdediger zal aan de bak moeten bij Excelsior. Ook moet Vlasenko zich nog echt verdiepen in de competitie, omdat hij nog maar kort in Nederland is. "Maar ik verwacht dat het een goed seizoen wordt. We gaan proberen om de play-offs te halen."